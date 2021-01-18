AKP kongrelerinde mesafe kuralı hiçe sayılıyor, maske takan yok!

AKP'nin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongreleri bugün gerçekleştirilirken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve pek çok kişinin maske takmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine online olarak katıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; AKP Aydın İl Kongresi maske takılması dışında hiçbir pandemi kuralına uyulmadan başladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı kongrede, AKP’liler salonu hınca hınç doldurdu.



Covid-19 tedbirleri, sosyal mesafe kuralı unutuldu. Virüsün yayılmasına davetiye çıkarıldı.