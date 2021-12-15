AKP Kırşehir İl Başkanlığında görev yapan Birol Bilir, Valilik Özel Kalem müdürü yapıldı

AKP Kırşehir İl Başkanlığında basın ve özel kalem işlerini yapan Birol Bilir, Valilik Özel Kalem müdürü yapıldı.

Kırşehir’de görevden alınan Muzaffer Aslan’ın yerine, geçen yıl Aralık ayında yapılan 7. Olağan İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Seher Ünsal atandı.

Sözcü'nün haberine göre, Muzaffer Aslan’ın basın işleri ile özel kalem müdürlüğünü yapan ve daha önce de Kırşehir 26. dönem milletvekili Salih Çetinkaya’nın danışmanı olan Birol Bilir ile çalışmaya devam etti. Partide basın işleri, özel kalem gibi görevlerine devam eden Bilir, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

Sınavsız memuriyet yolu olarak görülen özel kalem müdürlüğüne getirilen Birol Bilir’in, memuriyet için gerçekleştirilecek olan güvenlik soruşturmasının ardından açıklanacağı belirtildi. AKP İl Başkanlığında yıllarca görev yapan Birol Bilir’in Vali İbrahim Akın’ın Özel Kalem Müdürü olarak atanmasına kentte tepki gösterildi.