AKP, Kılıçdaroğlu’nun kardeşinin üyelik başvurusunu kabul etmedi

AKP, kendilerine üyelik başvurusu yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun başvurusunu kabul etmediğini duyurdu.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, açıklamada “AK Parti hiç kimsenin şahsî hesaplaşmasına zemin yapılacak bir Parti değildir. İlgili kişinin, AK Parti'ye üyelik talebi ‘etik’ nedenlerle kabul edilmeyecektir” ifadesi kullanıldı.

Celal Kılıçdaroğlu, bir süredir abisini hedef alan açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP'nin poitikalarını destekleyen açıklamalarıyla gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşinin "para ile bu açıklamaları yaptığını" öne sürerken, çocukları da "babalarının ruh sağlığının yerinde olmadığını" belirterek, vasi atanması için dava açmıştı. Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği sırada partiden istifa etmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye üye olduğu yönünde haberler yer almıştır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Parti Tüzüğümüzün ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre; üyelik için talep formu doldurmak; üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler itibariyle ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakıl-ma-maktadır. Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyu ile paylaşan İlçe Başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır. İlgili kişinin, AK Parti'ye üyelik talebi ‘etik’ nedenlerle kabul edilmeyecektir.

AK Parti kuruluşundan bugüne 'üyelik' çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususun altını özellikle belirtmekte fayda var: AK Parti hiç kimsenin şahsî hesaplaşmasına zemin yapılacak bir Parti değildir. Partimiz aynı şekilde ‘aile mahremiyeti’nin korunmasına da büyük bir önem vermektedir.”