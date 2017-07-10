AKP: Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşü ve Maltepe mitingiyle ilgili konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Tehlikeli bir oyun oynamaktadır' dedi. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyası ayağına operasyon yapılmadığı iddiasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "17-25 Aralık 2013’ten sonra AK Parti, yerel seçimler iki tane genel seçim ve üç tane kongrede kendi temizliğini yapmıştır. Ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır.'

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşü ve Maltepe mitingiyle ilgili konuştu. CHP liderinin tehlikele bir oyun oynadığını belirten Ünal şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır.Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez. Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir. Meşru siyaset içerisinde, milli iradenin tecelligahının TBMM olduğunu bilerek siyaset yapmalıdır. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP'sinin bilmesi gerekir ki, sandıktan 25 milyon oyla çıkmış iradeyi yok saymak faşizmdir. Adalet sokakta aranmaz, sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, topluma bir anarşizm sunmaktadır."

'Kılıçdaroğlu FETÖ temizliği yapmadı'

Ünal dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe mitinginde dile getirdiği, “15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılsın ve gerçek darbeciler yargılansın” çağrısıyla ilgili soruya cevap verdi. Ünal, "Bir şeyi tekrar tekrar tekrar söylerseniz o şey gerçek olmaz. Güneş de balçıkla sıvanmaz. 17-25 Aralık’tan sonra STK görünümlü bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştır. Paralele devlet yapısı olarak devlet tarafından isimlendirilmiştir. Ve ondan sonra da bu yapıyla ilgili kesin kati bir mücadele başlatılmıştır. 17-25 Aralık 2013’ten sonra AK Parti, yerel seçimler iki tane genel seçim ve üç tane kongrede kendi temizliğini yapmıştır. Ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır" dedi.

15 Temmuz etkinlikleri

Ünal 15 Temmuz'da yapılacaklar hakında da şşöyle konuştu:"15 Temmuz etkinlikleri yarın itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanlığımız ve onun dışında tüm toplumsal kesimlerin kendi etkinlikleri var. Biz de kendi etkinliklerimizi yapıyoruz. Biz de AK Parti olarak kendi etkinliklerimizi, anma törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen etkinliklerimize katılacağız. Yarın sabah 81 ilde valilikler, milletvekilleri kabir ziyaretlerine bulunacak. Ondan sonra da devam edecek. Cumhurbaşkanlığımız sanıyorum, ana çerçeveyi kamuoyu ile paylaştı."