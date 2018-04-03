AKP: Kılıçdaroğlu adeta bir siyasi aparat gibi davranıyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "İktidar iddiası olmayan, 8 seçim kaybetmiş, parti içindeki krizi, Erdoğan'a hakaret ederek partisini tahkim ediyor. Uluslar arası ilişkilerde kurduğu zihinsel ortaklıkla adeta siyasi aparat gibi davranıyor" ifadesini kullandı.

TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Sözcü Mahir Ünal, erken seçim tartışmalarıyla ilgli de, 2019'da mart ayında yerel, kasım ayında da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağını söyledi.

Ünal, "Bir erken seçim söz konusu değil. Genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerin önüne alınması söz konusu değil. Biz seçimlerin normal tarihinde yapılmasından yanayız." diye konuştu.

"Her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar"

CHP, HDP ve İyi Parti'nin ittifak yapma durumlarına ilişkin bir soruya karşılık da Ünal, CHP ile HDP arasındaki ilişkinin yeni olmadığını söyledi. Ünal, CHP ile HDP arasında düşünce ortaklığı bulunduğuna işaret etti.

Ünal, CHP'nin sık sık Türkiye karşıtı yapılarla iş birliğine gittiğini, bir çok konuda Türkiye düşmanı güçlerin içerideki aparatı gibi hareket ettiğini belirtti.

HDP'nin de Kürt kimliğiyle, Kürtlerin toplumsal talepleriyle ilgili bir parti olmadığına işaret eden Ünal, "HDP'yi şöyle biliyoruz, HDP, demokratik siyasetin içerisinde silahı ve şiddeti kabul eden Kandil'den talimat alan, Ortadoğu'da proje örgüt niteliğindeki PKK, PYD gibi yapıların Türkiye içerisindeki siyasi aparatı. İki tane aparattan konuşuyoruz. Bu iki yapının küresel ölçekte baktığımızda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye karşıtı yapılar aynı yapılar. Bunların bir araya gelmesi, ittifak yapmaları... Ya formal ya informal ittifak yapacaklar. Ama her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin, genel başkanını aday olarak gösterme cesareti yok"

Yeni sistemde iktidar iddiası olan her siyasi partinin kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi gerektiğine işaret eden Ünal, CHP'nin, genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme cesaretine sahip olmadığını söyledi. Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanı adayı olacak cesarette olmadığını ileri sürdü.

CHP'nin yapıcı bir dil kullanması gerektiğini ifade eden Ünal, bütün kesimleri kucaklayan, "doğruya doğru, yanlışa yanlış" diyen bir muhalefet olması gerektiğini aktardı. Ünal, "Afrin'e deyin ki 'Siyasi iradeyi tebrik ediyoruz. İyi bir diplomasi yürüttü ve aldığı sonuç itibariyle de bu başarıyı tebrik ediyoruz.' Böyle ucuz, basit, hakaret, iftira, mahalle kabadayısı ağzı bile olmayan bir dille siyaset yapılmaz." dedi.