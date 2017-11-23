"AKP, kendi kalesine ilk golü attı; Ankara'nın yeni başkanı böyle devam ederse..."

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 ilin belediye başkanlarını istifa ettirmesinin sonuçlarının AKP'li seçmenleri üzmeye başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılarak destek verdiği Ankara Boğazı ihalesini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı eleştiren Uğuroğlu, "Ankara'ya atanan yeni başkan Mustafa Tuna bu icraatlarını sürdürürse 2019'da kendisi de AKP'de Ankara'yı kaybeder" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu'nun "Ankara Boğazı projesi iptal AKP, kalesine ilk golü attı” başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ilin belediye başkanlarını istifa ettirmesinin sonuçları AKP'li seçmenleri üzmeye başladı.

Bugün Ankara'dan başlayayım ki biliyorsunuz Melih Gökçek'in hatalarını eleştiriyor ama görevden alınmasının demokrasimize zarar verdiğini seçimle gelen siyasilerin seçimle gitmesi gerektiğini savunuyorum.

Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılarak destek verdiği prestij projesi ve seçim yatırımı olan Ankara Boğazı'nın ihalesi Gökçek döneminde yapıldı ve ihaleyi iki şirket kazandı.

Yasal bekleme süresi olan bir ay dolunca Gökçek "emir demiri keser" diyerek gitmiş yerine Sincan ilçesinin belediye başkanı Mustafa Tuna atanmıştı.

Tuna bu dev projenin ihalesini kazanan firmalara Fen İşleri Müdürlüğü tarafından resmi yazılar göndererek ihalenin iptal edildiğini tebliğ ettirdi.

Başkan Tuna'yı arayarak projenin yeniden ihale edilip edilmeyeceğini ve geleceğini sorduğumda şu yanıtı verdi:

"Hayır yeni ihale de yapmayacağım, çünkü projeyi de bu dönem iptal ettim. 2019'da yeni seçilecek Başkan karar versin. Parası olmayan proje yürür mü? Paramızı Ankara'nın biriken alt ve üst yapı sorunlarının çözümünde kullanacağız."

Başkan Tuna'nın bu sözlerinden çıkan mesajlar çok açık.

- Belediyenin bu dev projeler için parası yok.

- 2019 seçimine kadar alt ve üst yapı ile Ankaralı seçmenin gözü boyanacak.

- Belediye başkanının ufku geniş olmalı. İster mühendis ister öğretim üyesi olsun siyasetçilerin bakışları çok farklı.

- 23.5 yıl üst üste seçim kazanan Gökçek siyaseti ve seçmenin gönlünü kazanmayı bilmiyordu da Mustafa Tuna mı biliyor?

Ankapark'a Melih Gökçek'in yatırdığı milyonlarca lira da unutularak proje Tuna tarafından durduruldu. Bu projenin geleceğini Ankaralılara anketlerle soracakmış yeni Başkan.

Ankara'ya atanan yeni başkan Mustafa Tuna bu icraatlarını sürdürürse 2019'da kendisi de AKP'de Ankara'yı kaybeder.

Kaybetmesine kaybeder de kim kaybettirecek?

Benim bu yorumumla kaybetmeyeceğine göre MHP ve Devlet Bahçeli AKP ile ittifak yapacağına göre ya İYİ Parti ya da CHP şanslı konuma gelecek.

Erdoğan'ın 5 belediye başkanını görevden alarak yaptığı büyük hatayı CHP fark etmemiş olacak ki bu illerin adaylarını hâlâ belirlemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu 5 ile öncelik vermeli.

İYİ Parti daha teşkilatlarını tamamlamadı ama iki işi birden yapamaz mı? Bu 5 il için belediye başkanlarını en kısa sürede belirleyemez mi? Bence iddialı olmak istiyorsa 2019'da hatta belki de erken yerel seçimde bir an önce bu 5 ilden başlayarak belediye başkan adaylarını belirlemeli Meral Akşener.

Sonuç olarak 15 yıllık, tek başına iktidar olan AKP'nin "metal yorgunluğunun" içinde AKP Genel Başkanı Erdoğan da var ki, 5 ili kaybetmesine neden olacak böyle bir siyasi hata yaptı.