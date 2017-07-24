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AKP Kemer İlçe Başkanı istifa etti

Çilengir yaklaşık 1,5 yıl görevde kaldı

24 Temmuz 2017 16:47

Geçen yıl şubat ayında göreve başlayan AKP Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Çilengir, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 "18.02.2016 tarihinden beri yürütmekte olduğum Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı görevimden 22.07.2017 tarihi itibariyle istifa ettim. Bu süreçte destek veren vermeyen bütün partililerime ve Kemer halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca Antalya il yönetimine ve genel merkezimize göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."

 

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