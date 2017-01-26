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AKP kaynakları: Başbakanlığı kaldıran anayasa için başbakanın meydanlara inmesi halkı iknada önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, anayasa referandumu için sahaya inecek

26 Ocak 2017 16:55

Referandum sürecine ilişkin AKP kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Habertürk'ün haberine göre kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğu görüşünü savunuyor. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da  sahaya indiyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtiyor. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, özellikle 30 büyükşehiri ziyaret edecek. Erdoğan'ın meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

 

"Mani bir durum yok"

 

Erdoğan Afrika ziyareti öncesi havalimanında bir soru üzerine meydanlara inmesini engelleyecek bir durum olmadığını söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım da kampanyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koordine edeceklerini açıklamıştı. 

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