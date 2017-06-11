AKP: Katar krizinden dolayı Türkiye’ye baskı yapılıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaşanan Katar krizi nedeniyle küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalıştığını öne sürerek, "Türkiye'ye de baskı yapıldığını" söyledi.

Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası önünde partililere seslenen Ünal, Katar krizine değindi. Küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalıştıklarını belirten Ünal, yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'ye de baskılar uygulandığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Şu anda bölgemizde yaşanan krizleri görüyorsunuz. Küresel ölçekte yaşanan sorunları görüyorsunuz. Türkiye'ye oynanan oyunları görüyorsunuz. Şu anda Katar üzerinden bölgenin körfezin yaşadıklarını görüyorsunuz. Kürsel güçlerin bölgeyi dizayn etmek için nasıl çalıştıklarını hepiniz görüyorsunuz. Türkiye'nin dimdik ayakta benim mahallemi benim içinde olmadığım benim oturmadığım bir masada düzenlemenize izin vermeyeceğim' dediği için Türkiye'ye hangi baskıların yapıldığını görüyorsunuz. Dün Hatay'da da söyledim. Bütün bunlar yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider önümüzde olmasaydı. Türkiye'nin hali ne olurdu kardeşlerim? Şu anda Suriye krizi yaşanırken Irak'ta bu kriz yaşanırken Türkiye'nin dört bir tarafı ateş çemberinde iken eğer Türkiye'nin içinde güçlü bir siyasi irade, sağlam bir irade güçlü bir liderlik olmasaydı Türkiye'nin hali ne olurdu kardeşlerim? Bakın bu kadar saldırıya rağmen 15 Temmuz başka bir ülkenin başına gelseydi inanın bırakın kendisini toparlamayı ülke toz duman olurdu. Biz o kadar güçlü bir ülkeyiz ki 16 Temmuz sabahı kalktık normal hayatımıza devam edecek kadar güçlü bir şekilde yolumuza devam ettik. 15 Temmuz'un etkileri şu anda hala devam ediyor.