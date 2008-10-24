AKP karşıtı gösteriye sert müdahale

Taksim'de AKP karşıtı gösteri yapan öğrenci kollektifi üyesi öğrencilere polisin müdahalesi sert oldu.



YÖK'ün kuruluş tarihi olan 6 Kasım yaklaşırken, çeşitli öğrenci grupları YÖK'ü ve AKP'yi protesto etmeye hazırlanıyor. Halkevlerine yakınlığıyla bilinen Öğrenci Kollektifleri de 2 Kasım'da Ankara'da düzenleyecekleri miting öncesi, Taksim meydanında olaylı bir basın açıklaması düzenledi.



Öğrenciler ilk olarak Taksim Cumhuriyet anıtı çevresinde pankart açıp slogan atmak istedi. Polisler tarafından yere yatırılan öğrenciler karga tulumba gözaltına alındı.





Bu sırada bir grup öğrenci, Taksim Meydanı'ndaki otobüs duraklarını üzerinde belirdi. Yine AKP karşıtı pankart açıp slogan atan öğrencilere, polis bir süre müdahale edemedi.





Daha sonra durağın üzerine çıkan polisler, öğrencileri aşağıya indirmek istedi. Ancak öğrenciler direnince durak üzerinde arbede yaşandı. Öğrenciler, kendilerini aşağıya atmak istediğini söyledikleri polise uzun süre tepki gösterdi.

Aynı dakikalarda bir başka öğrenci grubu ise benzer pankartla Atatürk Kültür Merkezi pencerelerinde belirdi. Polisler bu kez hızla buraya doğru yöneldi. Bu öğrenciler de yaka paça gözaltına alınmaktan kurtulamadı.





Arkadaşları adına AKM önünde basın açıklaması yapmak isteyen bir öğrenci de gözaltına alındı.





Gözaltına alınan toplam 8 öğrenci, polis araçlarına bindirilerek götürüldü

