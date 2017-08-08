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AKP Kandıra ilçe yöneticisi birlikte olduğu öne sürülen kadının eşi tarafından öldürüldü

Ağır yaralanan Ümmühan Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor

08 Ağustos 2017 15:25

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde fırın işletmeciliği yapan AKP İlçe yöneticisi Cevat Taşdelen, yanında çalışan Ümmmühan Y.’nin eşi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, olay sabah saatlerinde Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Y. adlı kişi, eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen’in fırınına gitti. Fırına gider gitmez eşi Ümmühan Y. Ve Cevat Taşdelen’e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan ikili kanlar içinde yerde kaldı.

 

AKP'li yönetici olay yerinde öldü

 

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri AKP İlçe yöneticisi Cevat Taşdelen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ümmühan Y. ise ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevat Taşdelen’in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

Kadının hayati tehlikesi sürüyor

 

Tedavi altına altına alınan Ümmühan Y.’nn sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay sonrası kaçan Hasan Y. Polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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