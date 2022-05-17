AKP kanadından SADAT yorumu: En nihayetinde ticari bir şirket, biz neden bu konuya karışalım ki

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimseye haber vermeden Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (SADAT) kapısına gitmesiyle ilgili AKP kanadının sessizliğini koruduğuna dikkati çekti. Yarkadaş, bazı AKP’lilerin, “SADAT en nihayetinde ticari bir şirket, biz neden bu konuya karışalım ki…” dediğini aktardı.

Bugünkü yazısında, “SADAT üzerine başlayan tartışma özellikle muhalif kesimlerde tüm hızıyla sürüyor. AKP’nin derin suskunluğu ise dikkat çekiyor. CHP liderinin neredeyse her sözünü yalanlayan ya da yalanlama çabasına girişen AKP iktidarının sözcüleri, Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a yönelik suçlamaları karşısında tek bir söz bile etmiyor” diye yazan Yarkadaş, konuştuğu bir AKP’linin konuya ilişkin, “SADAT en nihayetinde ticari bir şirket, biz neden bu konuya karışalım ki” yorumunu aktardı.

“Bu yanıt tatmin etmiyor” diyen Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

“Zira; SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emekli General Adnan Tanrıverdi, uzun bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi danışmanlığını üstlendi. Ve yine aynı Tanrıverdi, 23 Ocak 2018’de düzenlenen Afrin konulu Güvenlik Zirvesi’nde MİT Başkanı Hakan Fidan’la yan yana oturtulmuş bu da kamuoyunun dikkatini çekmişti. SADAT’ı bu yüzden, “klasik bir ticari şirket’’ olarak tanımlamak ikna edici bir söylem değil…”

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