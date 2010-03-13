'AKP, kamudaki Alevilere kıyım uyguluyor'

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, AKP iktidarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki Alevi kökenli görevlilere kıyım uyguladığını iddia etti. Ateş, "Yargıya ve orduya yönelik operasyonların gerekçelerinden bir ayağı da yüksek görevlere gelmiş Alevi kökenli, demokratik ve laik cumhuriyete inanmış bu insanları temizleme operasyonudur" iddiasında bulundu.



Akşam gazetesinin haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Genel Başkan Deniz Baykal'ın memleketi Antalya'da partisinin 33'üncü İl Kongresi'ne katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ateş, kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'nin geçmekte olduğu sürecin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden biri olduğunu söyledi. AKP iktidarı ve hükümetini `hasta bir iktidar' olarak nitelendiren Yılmaz Ateş, "Bir hastalığa tutulmuştur ki, bu hastalığı yenmenin yolununu bilime dayanmak ve Türkiye'nin geçmişten aldığı güce dayanmak yerine, bunlar bu hastalığın tedavi yöntemlerini başka güçlere ve çevrelere doğru kaydırmaktadır" diye konuştu.



Ülke yoksullaşırken Başbakan zenginleşiyor



Türkiye'de işsizlik ve yoksulluğun arttığını söyleyen Ateş, "Ülkesi yoksullaşan kendisi karun gibi zenginleşen tek başbakan bizim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Ateş, Avrupa'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Başbakan Erdoğan'ın dünyanın en zengin 9'uncu başbakanı olduğunu ileri sürdü.



Hükümetin ana gündemi olan Anayasa değişikliğiyle Başbakan Erdoğan'ın yüksek yargı organlarını `RTÜK'leştirmek istediğini ileri süren Genel Başkan Yardımcısı Ateş, "Yani onların üyelerini kendisi seçecekmiş. Neden çünkü ölüyü diriyi soydular, yolsuzlukların hırsızlıklarının hesabının vermemek için yüksek yargı organını kendi emrine alacakmış. Türkiye'yi talan ettiler ama CHP var olduğu sürece bu emellerine kavuşamayacaklardır" diye konuştu.



Krallara davetiye götürdü



Hükümetin dış ilişkilerde izlediği `Komşularla sıfır sorun politikası'nın Türkiye'yi medeni demokratik ülkelerden uzaklaştıran ve üçüncü dünya devleti konumuna sürükleyen bir noktaya getirdiğini savunan Yılmaz Ateş, şunalrı söyledi:



"19 ülke Türkiye'nin Osmanlı döneminde Ermeni soykırımı yaptığı kararını aldı. Ama en son İsveç'in aldığı karar çok anlamlı. 'Siz yalnız Ermenileri katletmediniz, siz Pontus Rumlarını, Süryanileri de katlettiniz' diyor. Bizim Başbakan da, Sayın Cumhurbaşkanı da çıkıp diyor ki `Bunların hiçbir itibarı yoktur.' Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, kendinizi niye aldatıyorsunuz, itibarı olmayan bu kararlar değil, itibarı olmayan AKP iktidarıdır."



Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'ün devletinin uçaklarına binerek Ortadoğu krallarını kendi çocuklarının düğününe çağırmak için davetiye dağıttığını ileri süren Yılmaz Ateş, "Başarıya bakın. Nasıl bir lobi çalışması yapıyor ki İsveç parlamentosunda Türkiye kökenli milletvekillerine, onlara dahi derdimizi anlatamamış. Onların dahi desteğini alamamış. Büyükelçileri çekiyor, bir süre tutuyor, kamuoyunun tepkisi giderildikten sonra tekrar geri götürüyor" diye konuştu.



Ak Parti iktidarının ülkeyi ateşe verip, tahrip etmekte olduğunu iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş, ekonomi çöktükçe hükümetin demokratik açılım çalışmasını gündeme getirdiğini, demokratik açılım çalışmalarını Alevi açılımı, Roman açılımı izlediğini belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında Alevi kökenli görevlilere resmen kıyım uygulanmaktadır. Yargıya ve orduya yönelik operasyonların gerekçelerinden bir ayağı da yüksek görevlere gelmiş Alevi kökenli, demokratik ve laik cumhuriyete inanmış bu insanları temizleme operasyonudur" dedi.



Yılmaz Ateş konuşmasının ardından salondan ayrıldı. CHP Antalya İl Başkanlığı için mevcut başkan Ömer Melli ile partinin eski il sekreteri Menderes Dal ve Özer Ülken yarışıyor.