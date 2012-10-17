AKP kamuda türban serbestliği için çalışmalara başladı

Yerel seçim, 18 yaşında seçilme hakkı ve kışladaki askerlerin oy vermesiyle ilgili Anayasa değişiklikleriyle tartışma yaratan AK Parti, 2013’te kamuda türban serbestliğini düzenleyen yeni bir “mini Anayasa paketi” üzerinde çalışıyor. Pakette ''Yargıçlık, öğretmenlik, emniyet görevlisi gibi meslekler istisna tutularak tartışmalar aşılabilir'' ifadesi olacak.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; AK Partili yöneticiler, ön hazırlığını yaptıkları çalışmayla ilgili olarak iktidara yakın bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini gayriresmi olarak bilgilendirdiler. İktidar yöneticilerinin, “Yılbaşından sonra kamuda başörtüsüne serbestlik getiren bir Anayasa çalışması gündeme gelebilir. Bununla ilgili gelişmelere hazırlıklı olun, ilerde toplumsal desteğe ihtiyaç olacak” mesajı verdikleri öğrenildi. Bu yöndeki bir paketin Meclis’e türbanlı milletvekillerinin girmesini sağlayacak düzenlemeyi de içermesi bekleniyor.

Hedef MHP ile işbirliği

AK Partili hukukçulardan dar kapsamlı oluşturulan bir heyetin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu konuda çalışma yaptığı öğrenildi. Bu hazırlık, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yavaş ilerleyen çalışması dışında yürütülüyor. Başbakan, Uzlaşma Komisyonu’nda oyalama eğilimi gördüklerini belirterek, “Süre belli artık. Yıl sonuna kadar bu iş oldu, oldu. Olmadı, ‘Artık bizi daha fazla meşgul etmesin’ diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz” demişti.

Referanduma gidebilir

Meclis’te 325 oyu bulunan Ak Parti, dışarıdan 5 milletvekilinin desteğiyle referandum şartıyla Anayasa’yı değiştirme çoğunluğuna ulaşabiliyor. Ancak iktidarın bu hazırlıkta, MHP’nin katkısını sağlayacak değişiklikler üzerinde durduğu öğrenildi. AK Parti ile MHP’nin oyları 375’i buluyor. Bu iki parti fire verirse 367’inin altında kalan değişiklikler referanduma sunuluyor. Erdoğan, “Tek başımıza kalsak dahi elimizden gelen gayreti göstereceğiz” sözleri referandumu göze aldığını belirtmişti.

Türban formülleri

AK Parti, kamuda türbana olanak sağlayacak iki formülü Uzlaşma Komisyonu’nda gündeme getirdi. Bu formüllerin mini pakete yansıması bekleniyor. Bunlardan biri, kamu hizmetine girme hakkıyla ilgili maddede “Hizmete alınmada liyakat dışında hiçbir şart aranmaz” hükmü oldu. Diğer partilerin itirazları üzerine AK Parti bu ifadede ısrarlı olmadı. Geçen ay bu gelişme üzerine “AK Parti kamuda türban serbestliğinden vaz mı geçti?” sorusu yöneltilince Erdoğan “Siz buna inandınız mı?” demişti.

İkinci önerisi

AK Parti din ve vicdan hürriyetiyle ilgili maddede ise “Hiç kimse inancının gereklerini yerine getirmekten ya da getirmemekten dolayı kınanamaz, suçlanamaz ve farklı bir muameleye tabi tutulamaz” hükmünde ısrar ediyor. Bu ifadenin eğitimde ve kamuda türbana serbestlik sağlayabileceği tartışılıyor. Bu maddeyle ilgili anlaşmazlık komisyonda aşılamadı.

İstisnalı öneri

Daha önce de AK Parti Kadın Kolları ise düzenlediği Anayasa çalıştayında geliştirdiği formülü Meclis komisyonuna sunmuştu. AK Parti’nin raporunda, “Kadınlar, giyim üzerinden her türlü ayrımcılığa karşı anayasayla korunmalıdır. Çalışma ve sözleşme hürriyetinin kadın erkek herkese eşit olarak tanındığı, başörtüsü veya siyasi simgeleri dolayısıyla kişilerin bu haktan mahrum edilemeyeceği ifade edilmelidir. Yargıçlık, öğretmenlik, emniyet görevlisi gibi meslekler istisna tutularak tartışmalar aşılabilir” denildi.