AKP, kalan 30’a gözünü dikti

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA





AKP’ye üçü genel olmak üzere toplamda 7 seçim yarışında partisinin ‘sırtını yere getirmeyen’ Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, bundan sonraki hedefin ‘kafamı kesseler de oy vermem’ diyen yüzde 30’luk ideolojik oylar olduğunu açıkladı. “Önemli olan doğru mesajı doğru adrese vermek” diyen Ataş, bu kesim için sosyolojik araştırma yaptıracak. AKP oylarının düşük olduğu Tunceli, Hakkari ve Iğdır için de kapsamlı bir araştırma geliyor.

AKP’nin bir anlamda ‘karargahı’ olan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ataş, yeni yol haritasını T24’e çizdi.

YÜZDE 30’LUK İDEOLOJİK OY: BBP, SP, Has Parti, DSP gibi bir çok partide olan ideolojik oyların alınması öncelikli hedef. Bu oyların rota değiştirmesi için orta ve uzun vadeli plan yapılacak. İdeolojik düşüncede olan insanların oylarının nasıl kazanılacağı konusunda stratejik plan yapacağız. Biz büyük hedefler koyduğumuz için her seçimde katlanarak oy aldık.

5 YIL SONRA ATILAN TOHUM ÇİÇEK VERECEK: Bu kesim için, ‘Tohumu şimdiden attık. Önümüzdeki süreçte fide verecek. 5 yıl sonra çiçek verir’. 5 yıl sonra o kadar çok icraat yapılır ki; yüzde 60’lık bir oran şaşırtmamalı. Çünkü, 2002’de toplumun gündemi ile 2011’deki gündem çok farklıydı. Ekonomik krizden çıkış ve güven o dönemin beklentisiydi. Yarına umutsuz bir toplum vardı. Şimdi böyle bir şey yok. Edirne’den Kars’a kadar olan genel sorun ise işsizlik. Bu da zaman içerisinde çözülecek şeyler. Meslek sahibi nasıl yapılabilir bunlar gündemde.'

YAŞAM TARZI MÜDAHALESİ TUTMADI: Seçim sonuçları ve yaptırdığımız araştırmalar, ‘Mahalle baskısı’, ‘içki yasağı’, Yaşam tarzına müdahale’ gibi yaratılmaya çalışılan korkuların prim yapmadığını gösterdi. Ayrıca, 2011 seçimlerinde laiklik, siyaset, din üzerinden siyaset propoganda malzemesi yapılmadı. Zaman içinde diğer endişelerde kendiliğinden ortadan kalkacak.

İDEOLOJİK DÜŞÜNSE DE OY VERİR: İnsanlar farklı düşünebilir. İdeolojik düşünmesinin ne zararı olabilir. Ancak, ideolojik düşünse dahi hakkını teslim ettiği partiye oy verir. Türkiye sınırları içinde yaşayan, siyasi geçmişi, inancı ne olursa olsun hepsi hedef kitlemizdir.

OY VERMEDİYSE EKSİKLİK BİZDEDİR: Düşük oy aldığımız yerlerde seçmen kitlesi haklıdır. Biz, doğru bir mesaj verememişiz. Bir çok neden olduğu için düşük oy alınmıştır. Yani oradaki vatandaşa ulaşamamışız.

YENİ CHP TUTMADI: (Başarınızı merak ediyorlar mı? sorusuna). Ben olsam merak ederdim. Merak etmiyorlarsa bir eksiklikleri vardır. Bana göre yeni CHP tutmadı. CHP’nin insanları kucaklayıcı ve kuşatan bir siyaset tarzı olmayabilir. Güven vermeyebilir. Kılıçdaroğlu, neredeyse gökteki yıldızları bile vaat etti. Biz, 2002’de ne vaat ettiysek hepsini yerine getirdik. Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki yöneticilik algısının farklı olduğu ortaya çıktı. Vatandaş, onun yöneticiliğini ‘kurumu batırdı’ yaklaşımıyla değerlendirdi. Erdoğan’a, başarılı belediye başkanı olarak not verdi.