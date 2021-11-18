AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyurdu.

Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

İmran Kılıç kimdir?

1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurt dışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

TBMM'nin 26. ve 27. döneminde AKP'nin adayı olarak Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, Arapça biliyordu.