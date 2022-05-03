AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın iftar sofrası gündemde: "Bir tek kuş sütü eksik"

AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın 'Vefa İftarı' programındaki iftar sofrası sosyal medyada gündem oldu.

AKP teşkilatı, 81 ilde "Vefa İftarı" adı altında 30 Nisan'da bir iftar programı düzenledi. Programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dinletildi.

Bir otelde düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra partinin Kahramanmaraş milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Lüks iftar sofrası sosyal medyada tepki çekti.