AKP Kadın Kolları'ndan 'nikahlar camide yapılsın' önerisi

AK Parti Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Özen Kızılırmak, yeni doğan bebeklerin kulağına ezanla isimlerinin fısıldanması ile yeni evli çiftlerin imam nikahı ve resmi nikah törenlerinin camide yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na proje sunacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olan Kızılırmak, İzmir İl Müftülüğü ve ilçe müftüleri ile görüştükten sonra geliştirdikleri projenin manevi duyguları artıracağını, camilerin daha çok hayatın içinde olacağını savundu.

İzmir'de 1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Adamları Haftası kapsamında, ilçe yönetimlerinin ilçe müftülüklerini, kendisinin de İl Müftülüğü'nü ziyaret ettiğini söyleyen AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Özen Kızılırmak, din adamlarına proje sundu.



Kızılırmak, din adamlarından destek gördüğünü belirttiği, önümüzdeki günlerde detaylandırarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı projesinde, yeni doğan bebeklerin kulağına ezanla isim fısıldanmasının ve yeni evli çiftlerin de hem imam nikahı hem de resmi nikahlarının camide yapılmasını öngörüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Eczacı Özen Kızılırmak, yaptığı açıklamada, projenin gerekçelerini şöyle savundu: "Hıristiyanlar yeni doğan çocuklarını kiliseye götürüyor. Orada vaftiz törenleri yapılıyor. Papaz bebeği kutsuyor, arındırıyor. İyi insan olması için dua ediliyor. Biz ise yeni doğan bebeğin kulağına, evde, dört duvar arasında üç kişinin katılımıyla ismini fısıldıyoruz. Bu törenin camide yapılmasını önereceğiz. Yeni doğan bebeğin kulağına ezanla ismi söylensin. Eş, dost davet edilsin, şerbetler, lokumlar dağıtılsın. Yine Hıristiyanlar kilisede evleniyor. Papaz ilahiler eşliğinde onları evlendiriyor. Bizde de isteyenler resmi nikahını da camide kıydırsın.

'Diyanet'e resmi nikah kıyma yetkisi veriliyor'

Camide davetlilerin katılımıyla imam nikahı da kıyılsın. Yabancılar bunu yapıyor, hatta filmleriyle gözümüze bile sokuyorlar. Biz böyle bir şey önerdiğimizde hemen bir kesim 'irtica hortladı, şeriat geliyor' diye çığlıklar atar. Bizim amacımız şudur; Herkesin manevi dünyası var. Maneviyatımızı unutursak tutunacak başka dalımız yok. Camiler, din adamları hayatın içinde olmalı. Müftülüklere yaptığımız ziyaretlerde partili kadınlarla birlikte bu projeden söz ettik. Din adamlarımız sıcak baktı, memnun oldu. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'na resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi gerekiyor. Bu bir seçenek, zorunlu değil. Ben gözümün önüne getirdiğimde hoş bir manzara olacacağını düşünüyorum. İnsanlar camiye gitmeli, imam nikahı kıydırmalı, çocuğunun kulağına ezanla ismini okutmalı. Müslüman bir ülkede bunların olmaması için bir neden yok."