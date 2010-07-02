AKP kadın kollarından Bakırcı'ya kınama

T24- Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın Kürt sorununun çözümü için "Güneydoğulu kadınların ikinci eş olması" yönündeki sözleri AKP Kadın Kolları Başkanlığı'nca sert bir dille kınandı. AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Bakırcı'nın sözleri "talihsiz ve onur kırıcı" olarak nitelendi.



AKP Kadın Kolları Başkanlığı'nın "Evlilik bağında ve kadın haklarında hukukun üstünlüğü tartışılmaz" başlıklı açıklaması şöyle:







AK PARTİ olarak kuruluşumuzdan bu yana, parti ve hükümet çalışmalarının esasını teşkil eden tüzük ve programlarımızda, kadın hakları öncelikli alanlarımız arasında önemini korumuştur.

Türk kadınının çağdaş, müreffeh, özgüvenli, güçlü bireyler olarak, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta yerini alabilmesi için anayasadan, TCK’ya, İş Kanunu’ndan, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlaşma uygulamalarına kadar bir dizi yasal düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilmiştir. En son, Kadın Kolları teşkilatımızın çalışmalarının öncülük ettiği ve “Kadın İstihdamı Üst Kurulunun” kurulmasını sağlayan başbakanlık genelgesi 25 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanmıştır.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, töre namus cinayeti, erken yaşta evlilik, berdel, kuma gibi kadının özgür ve özgüvenli bireyler olması yönündeki engellerin kaldırılması, kadın politikalarımızın ayrılmaz parçasıdır.

“Güçlü aile güçlü birey anlayışımızla”, çocukları, eşi, yaşlılarıyla barışık ve uyum içinde, her bir bireyin hakkının tek tek, fakat bir arada korunduğu bir aile hayatı, muhafazakâr demokrat anlayışımızın ayrılmaz parçasıdır. “Üstünlerin hukuk değil, hukukun üstünlüğü” anlayışımız yasal tüm düzenlemelerde önceliğimiz olmuştur.

Kadın Kolları teşkilatlarımız aracılığıyla da, en küçük siyasi teşkilat biriminden başlamak üzere, kadının güçlenerek geldiği bir yapıyla, siyasette kalıcılığını artırmak yönünde çalışmalarımız sekiz yıldır aralıksız sürmektedir.

Bütün bunlardan hareketle, medeni kanunumuzun ilgili maddesi son derece açık iken, RİZE BELEDİYE BAŞKANI’nın yaptığı açıklama, çağımız kadın profiline uymamakla birlikte, partimiz ilkelerine ve yasalara da aykırıdır. Bundan dolayıdır ki; yapılan açıklamayı talihsiz ve kadın onuruna aykırı bularak kınamaktayız.

Yapılan açıklamayla ilgili olarak, AK Parti’nin yetkili organlarınca gerekli inceleme yapılmaktadır. İnceleme sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır.