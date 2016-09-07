AKP Kadın Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Taciser İçyer hayatını kaybetti. İçyer için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Aynı zamanda AKP Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten İçyer'in (50) öğle saatlerinde, evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

AKP Kadın Kolları'nın 3'üncü olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçilen İçyer, 2011'den beri parti yönetiminde görev almıştı.

İki çocuk annesi İçyer için Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İçyer'in naaşı, Sincan ilçesindeki Çimşit aile mezarlığında defnedilecek.

Törende önce Başbakan Binali Yıldırım, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa birer konuşma yaptı.