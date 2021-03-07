AKP Kadın Kolları Başkanı Çam: Partimizin haklı mücadelesi sayesinde kadınların tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edildi

AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AKP sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi kuşamı, yaşı ne olursa olsun kadınların tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Çam, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çam, "Partimizin haklı mücadelesi sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi kuşamı, yaşı ne olursa olsun ülkemiz kadınlarının tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edilmiştir. Demokratik kazanımlarımızı, her yıl olduğu gibi bu yılki 8 Mart'ta da tüm kadınlarla heyecanla paylaşıyoruz. Şehit ailelerimize bundan sonraki tüm 8 Martları ithaf etsek de yetersiz kalır. Bu vesileyle, Bitlis'te şehit olan askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabr-ı cemil diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çam, geçen yıl Kadınlar Günü'nden hemen sonra Türkiye'nin yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele etmeye başladığını aktararak, o günden bugüne salgının, yalnızca bir kamu sağlığı meselesi olmaktan çıkarak, insanları ekonomik, toplumsal ve psikolojik birçok olumsuz etkiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Salgının yarattığı korku, endişe ve kısıtlamaların, bu süreçte en çok vakit geçirilen ailenin önemini daha da arttırdığını kaydeden Çam, dünyanın hemen her yerinde aile kavramının yeniden keşfedildiğini, ailenin odakta olduğu çalışmaların arttığını öne sürdü.

Çam, AKP Kadın Kolları olarak başından beri savundukları değerlerin Türkiye'de ve küresel düzeyde daha da sahiplenilmesinden ve aileyi tüm fertleriyle güçlendirecek çalışmaların yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelenin en önemli aracı olan sosyal izolasyon, kadınların yükünü arttırdı. Evimiz, her şeyi bir arada yaptığımız tek mekan haline geldi. Evlerimiz birer yuva olmaya devam ederken çocuklar için birer okul, biz anne ve babalar için iş yeri oldu. Çocuklarımıza rehberlik ettiğimiz süre arttı. Her mücadelede en ön saflarda yer aldığımız gibi salgınla mücadelede de ön safları tuttuk ve her şerde bir hayır olduğuna inandık. Ailemizin birliği ve sürekliliğini, yaşadığımız yeni dönemde ve sonrasında da sağlamak adına her zamankinden daha çok gayret ettik. Salgın nedeniyle kendimiz de kaygılıyken, çocuklarımıza, eşlerimize, kısacası yakın ve uzak tüm ailemize güven telkin ettik."

Covid-19 salgının bir an önce son bulmasını dileyen Çam, kadın sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.