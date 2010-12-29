AKP, İzmir'e 163'ten yargılanan Akay'ı atadı

T24 - AKP yönetimi referandum sonrası başarısızlık ve uyumsuzluk nedeniyle istifa ettirdiği 3 ile yeni atamaları yaptı.

Referandumda hayır çıkmasının ardından görevini bırakan Ömür Kabak’ın yerine İzmir MÜSİAD’ın eski Başkanı Ömer Cihat Akay getirildi. Ayrıca yönetim Kırıkkale ve Uşak’a da atama yaptı.

Görevlendirmeler yapılmadan önce bu isimlerle Erdoğan’ın bire bir görüşmeler yaptığı belirtildi. Bu 3 ismin yeni parti teşkilatlarını oluşturacakları dile getirildi.

İzmir’in eski İl başkanı Kabak, referandumda hayır çıkması halinde görevde kalmayacağını açıklamış ve daha sonrasında yönetimle anlaşarak ayrılmıştı. AKP İzmir İl Başkanlığı’na atanan Ömer Cihat Akay, “İzmir’de teşkilatın toparlayıcısı, ağabeyi olacağım. Teşkilatı yeniden yapılandıracağız. Amacımız İzmir’de birinci parti olmak” dedi. MÜSİAD’ın İzmir Başkanlığı’nı yapan Akay, kapatılan Fazilet Partisi il yönetiminde de görev almıştı. AKP İzmir İl Başkanlığı’na Akay’ın atandığı haberi üzerine parti içindeki bir kesim ortaya Akay’ın geçmişte hapis yattığı için atanamayacağı iddiasını attı. Akay’ın 12 Eylül sonrası eski Türk Ceza Kanunu’nun ‘irticai eylemler’i düzenleyen 163’üncü maddesinden yargılanıp 1988 yılında 16 ay hapis yattığı belirtildi.

Uşak eski il Başkanı Hilmi Alper de referandum sonuçlarını gerekçe göstererek görevini bırakmıştı.

AKP Kırıkkale eski İl Başkanı Zühtü Aksakal, referandumda Genel Merkez’in isteği doğrultusunda istifa ettiğini açıklamıştı.



