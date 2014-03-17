AKP İzmir mitingine başka illerden seyirci taşındı mı?

AKP'nin İzmir mitingine Ankara ve İstanbul dahil Türkiye'nin birçok ilinden insan taşındığı iddia edildi. Miting için insanların taşındığı otobüslerin üzerinde "Ankara - 1" şeklinde numaralar olduğu görüldü. AKP İzmir adayı Binali Yıldırım ise mitinge gelenleri "İzmir'e hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Bugün İzmir'den çekilen fotoğraflar, AKP'nin İzmir mitingine Ankara ve İstanbul dahil birçok ilden otobüslerle insan taşıdığını gözler önüne serdi. AKP mitingine katılımcıların taşındığı otobüsler İzmir giriş-çıkışlarında görüntülendi. Bazı otobüslerin üzerinde "Ankara-3", "Beylikdüzü" gibi ibarelerin olması İzmir'e uzak illerden de otobüs kaldırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

AKP mitinginin kürsüsünden, "bugün bu kalabalık İzmir'i korkutacak" şeklinde anons geçildi.