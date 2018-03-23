AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan: Ömrünüzün uzamasını istiyorsanız bir 15 yıl daha iktidarı bize verin

AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Türkiye'de ortalama insan ömrünün son 15 yılda 3.3 yıl arttığını söyledi. ''Bunu AK Parti iktidarı sağladı" iddiasını dile getiren Kalkan, "Ömrünüzün artmasını istiyorsanız, bir 15 yıl daha iktidarı bize verin, 3,5 sene daha ömrünüz artsın. Türkiye’de 1950 yılında ortalama yaşam süresi 46'ydı. Şimdi ise 78 oldu. Bizim iktidarımızda insanın ömrü uzuyor'' dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kalkan, TBMM'de yaptığı açıklamada, AKP iktidarının insan ömrünü uzattığını öne sürdü ve “15 yıl daha iktidarı bize verin, ömrünüz uzasın. Rakamlar bunu gösteriyor, bizim iktidarımızda insanın ömrü uzuyor” dedi ve şunları söyledi:

"Ortalamayı 78 yaptık"

“Türkiye İstatistik Kurumuna göre, Türkiye’nin nüfusu 2017 yılında 80 milyon 810 bin kişi ve nüfusumuz artmış. 0-14 yaş arası 19 milyon 33 bin kişi var; 15-24 yaş arası 16 milyon 983 kişi var. Türkiye'de 0 ile 24 yaş arası 35 milyon kişi yaşıyor. Türkiye, toplam nüfus anlamında dünyada 19'uncu sırada bulunuyor ve 7 milyona yakın yaşlı nüfusumuz da var ve ülkede yaşlı nüfus sayısı ve oranı da yükseliyor. Türkiye'de 1950 yılında ortalama yaşam süresi 46 yaş idi. 2000 yılında 66'ya çıktı, 2015'te 78 yaş ortalamasına geldi; bugün Türkiye'de kadınlarımızda 80,7 yaş ortalaması, erkeklerde 75,3 yaş ortalaması var."

"Kimse alınmasın ama..."

"Ömür uzuyor. Biz 15 beş yıldır iktidardayız, 15 yıldır da kimse alınmasın ama, Türkiye'de insan ömrü 3,3 yıl artmış. Ömrünüzün artmasını istiyorsanız, bir 15 yıl daha bize iktidarı verin, 3,5 sene daha ömrünüz artsın. Rakamlar bunu gösteriyor, bizim iktidarımızda insanın ömrü uzuyor”