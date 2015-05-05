AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı görevinden alındı

AKP’nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu tarafından İzmir il yönetimine sokulup, teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı olması istenen Yunus Kalkan, görevden alındı. AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın seçim çalışmalarında Kalkan’ın performanı düşük bulduğu öğrenildi.

Delican, Kalkan’ı görevden alıp yerine İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Tosun’u atarken sadece, “Bu bir bayrak yarışı” değerlendirmesinde bulundu.

'Sorgulama hakkımız yok'

DHA'da yayımlanan habere göre Kalkan, görevine il yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini vurgulayarak, “Gayet normal bir tavır. Bu kararı sorgulama hakkımız yok. Burası AK Parti burada bizim koltuk kavgamız olmaz. Ben rahatım, sıkıntı yok. Teşkilatımın, il başkanımın emrindeyim. Görevim ne olursa olsun yaparım. Benim için önemli değil. Yıllardır bu partide siyaset yapıyorum” dedi.