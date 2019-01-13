AKP İzmir adayı Nihat Zeybekci: Konya'daki kalıbı İzmir'e getirmek yanlış olur

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, “Sadece İzmir değil Türkiye'de bütün vatandaşların yaşam tarzlarına müdahale gibi bir durumun söz konusu olmadığını” iddia etti. Seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerden de söz eden Zeybekci, "İzmirliler'e net söz veriyorum, yapı yoğunlaşması olmayacak. Kentsel dönüşümde hiçbir İzmirli vatandaşım 1 kuruş dahi zarar görüp mağdur olmayacak" diye konuştu. “CHP bugün İzmir'deki kalıbı Kayseri'de, Erzurum'da uygulamaya çalışırsa oralarda başka yanlış olur. AKP'yi Konya'daki kalıpla İzmir'e getirmek yanlış olur” açıklamasında bulunan Zeybekci, “Kimsenin hayatına karışmak kimsenin haddine değil. Bölmemek, parçalamamak lazım. Bugün öyle bir yanlış yere gidersiniz ki, CHP'li kardeşlerime sanki dini, milli vecibelerini yerine getirmeyen hassasiyetleri olmayan insanlar haline getirirsiniz ki, son derece yanlış olur” ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Nihat Zeybekci’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adaylık teklifini alınca 'Zor eyvah' demedim 'Oh çok iyi' dedim"

Hiç bir şekilde zor değil. İzmir bizi için alınan oy oranlarına bakacak olursak farklılık görülebilir ama İzmir'in potansiyelinin geçmişe baktığımızda Demokrat Parti ve Serbest Cumhuriyet Fıkrası dönemlerinde çok hızlı cevap verebildiğini görüyorum. Onun için 'zor eyvah! asla' demedik 'oh çok iyi' dedik. Adaylığımız açıklanmadan 10 gün önce sayın Cumhurbaşkanımız teklifte bulundu. Olacağına inanmasaydım, İzmir'in bize heyecanı olmasaydı, bizi teşvik etti. Diğer taraftan tüm kalbimle, samimiyetiyle İzmir'in millete hizmetkâr olan belediyecilik anlayışına hazır olduğuna inandığım için kabul ettim.

"Milletin iradesine saygılıyız"

Cumhur İttifakı'nı burada göz ardı etmemek lazım. İzmirli'nin de değişkenliğe cevap vereceğini dikkate almak lazım. Bu performansı göstereceğiz inşallah. Oy hedefini söylemem. Demokraside şehir ve demokrasi kazanır. Onun için şu oranı koyup da onun dışındaki başarısızlık veya başarı olarak algılamamak lazım. Hizmet sevdamızı anlatacağız. İzmir'in onayına sunacağız. İzmir ne derse bunun üzerine asla başka bir anlam yükleriz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir buna kesinlikle olumlu cevap verecektir. Milletin iradesine ipotek koymak gibi bir niyette değiliz.

"Binali Bey'in insanları ne kadar candan dinlediği biliniyor"

Önceki İzmir adayımızın aldığı oy kesinlikle başarıdır. Zaten bunun üzerine mutlaka çıkacağız. İzmir'den aldığımız refleks de bu zaten. Bu seçim kampanyasının en önemli sloganı, İzmir'de sokak sokak, insan insan dolaşarak bir seçim kampanyasına başladık. Dolayısıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP meselesi değil. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. Anket çalışmaları yapıyoruz, defalarca yapıyoruz. Binali Bey'in insanları ne kadar içten ve candan dinlediği herkes iyi biliyor, İzmir'e yaptığı hizmeti de herkes çok iyi biliyor.

"Ak Parti'yi Konya'daki kalıpla İzmir'e getirmek yanlış olur"

Şehrimizin çok eksiği var. Bütün bunların hepsinin altından kalkabilecek bir performansa, bilgiye, birikime sahip olduğumuzu görüyoruz. 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız milletimiz tevecüh gösterirse. Siyasi partilerin tamamından bahsediyorum. Bu AK Parti olur, CHP olur başka bir parti olur. Farklı şehirlerde farklı refleksler vardır. CHP bugün İzmir'deki kalıbı Kayseri'de, Erzurum'da uygulamaya çalışırsa oralarda başka yanlış olur. AK Parti'yi Konya'daki kalıpla İzmir'e getirmek yanlış olur.

"İzmir'e hizmet eden bütün başkanlardan Allah razı olsun"

İzmirlinin hassasiyetlerine baktığımızda söylendiği gibi algılarda değil altyapı, pratik yollar, yeşil alanların yetersizliği ile hassasiyeti. Bunları söylerken yapmamışlar, etmemişler diye bir şey söylemiyoruz. Geçmiş bütün belediye başkanlarımızdan, İzmir'e hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Çakmur'dan, Aziz Bey'den, Özfatura'dan Allah razı olsun. Milletimiz teveccüh göstermişse ona yan gözle bakılmaz.

"CHP'li kardeşlerime dini hassasiyetsiz derseniz yanlış olur"

İzmir'i ciddiye almak lazım, eğer oradaki insanlar 'Biz şundan dolayı endişe ediyoruz' anlatmak lazım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygı yok. Eğer varsa bir endişe bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Herkesin özel hayatı vardır. Kimsenin hayatına karışmak kimsenin haddine değil. Bu şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım. Hiçbir spor faaliyetini ideolojik yapıya yamayamazsınız. Bölmemek, parçalamamak lazım. Bugün öyle bir yanlış yere gidersiniz ki, CHP'li kardeşlerime sanki dini, milli vecibelerini yerine getirmeyen hassasiyetleri olmayan insanlar haline getirirsiniz ki, son derece yanlış olur.

"Türkiye'nin hiçbir yerinde içki ruhsatı sınırlaması yok"

Tabakhane'nin Denizli'nin göbeğinde olduğunu herkes gidip baksın. Orası tamamen boşaltıldı. Tarihi bir dokuya sahip. Öyle bir yerin eğlence yeri haline getirilmesi. İçkili yerlerle ilgili hiçbir yerde sınırlama yoktur. Türkiye bunları tartışmamalı artık. İzmir'in sorunları başka. Bunları kalkıp da İzmir'in önüne koyarsanız vallahi haksızlık yaparsınız. İzmir'in altyapı, katı atık, ulaşım, içme suyu, kanalizasyonla ilgili altyapı yoksunluklarını bir kenara bırakıp da İzmir'i buna tahvil ederseniz bu bir haksızlıktır.

"Ne şekilde yaşarsa yaşasın ona kimse karışamaz"

Eğer bir İzmirlinin yaşam standardı kaygısı varsa onu dinleriz. Ne şekilde yaşarsa yaşasın, nasıl giyinirse giyinsin Allah'a çok şükür bunların yaşandığı bir Türkiye var. Bunlar o kadar gereksiz tartışmalar ki. Kurtuluş Savaşı'nda bazı softalar şunu tartışıyormuş, güneşin ısıttığı suyla abdest alınır mı, alınmaz mnı diye, aynı bu işte. İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden, doğuştan Akdeniz'in en güzel şehri.

"İzmir sağlık, turizm, bilim, lojistik merkezi olsun istiyoruz"

Altyapı, ulaştırma, trafik sorununa el atacağız. İzmir turizm merkezi, sağlık turizmi, eğitim, bilim, lojistik merkezi olsun. Kültür, müzeler merkezi olsun. İzmir geriatri merkezi olsun. Tarımsal ihracatla ilgili, teknolojilerle ilgili, hayvancılık teknolojileriyle ilgili merkez olsun. Finansman, bankacılıkla ilgili, patenti ile bilgisi ile her şeyiyle imkanların sağlandığı bir merkez olsun.

"Çanakkale'ye yapılan köprü en çok İzmir'e yarayacaktır"

İzmir elektronik ticarette dünyada belirli merkezlerden biri olacak. Türkiye'nin yaklaşık 3,5 saatlik çevresinde dünya ekonomisinin, tüketim gücünün yüzde 50'si var. Türkiye'nin en avantajlı şehri İzmir'dir. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Bunun hitap ettiği en büyük yer İzmir'dir. İstanbul-İzmir hızlı treni. Ankara-İzmir hızlı treni ve otoyolu. Ankara-izmir'i sadece öyle görmeyin. Kars-Ardahan ve Çin Seddi'ne kadar gidecek olduğunu unutmayın.

"Bizim bir İzmir hikâyesi yazmamız lazım! İzmir'i küstürmemeliyiz"

Biz İzmir'i değişen dünyaya, gelişen Türkiye'ye küstüremeyiz, sırtını döndüremeyiz. İzmir Türkiye'nin ekonomik anlamda üçüncü büyük şehri. İzmir açık ara ikinci olmalı. Bizim bir İzmir hikayesi yazmamız lazım. İzmir buna hazır mı? Hayır. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok borçlu belediyedir, faiz ödemesi vardır vs. Bunların hepsi halledilir. İzmir o kadar büyük potansiyel ve dinamiz ki, bununla dünya finans piyasalarına çıktığınızda inanın bana çok kolay finans bulursunuz.

"İzmir'deki vatandaş milli gelirden 3 TL alırken Denizli'deki..."

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bütçe gelirleri üzerinden aldığı pay 3 TL'nin üzerindeyken Denizli'de 1 TL'dir, Manisa'da 1.10 TL'dir. Hiçbir ile, belediyeye ne AK Partili olduğundan dolayı artı gelir ne de bir başka partiden olduğu için eksi gelir verilir. İzmir bütün bunları yapabilecek potansiyele ve kabiliyete sahiptir.

"İzmir'deki sıfır katı atık ve maksimum ayrıştırma"

İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadıları merkezi hükümetle alakalı değil, belediyenin birbiriyle açılan davalardır. Bizim projemiz, hedefimiz çok kısa bir süredir. Başladığımız andan itibaren çevre illerinin de imkanını kullanarak sıfır atık, tabiata gönderebileceklerimizle ilgili maksimum ayrıştırma ve enerji üretimi de dahildir buna.

"İzmirli gençlerimize iş alanları açamıyorsak eğer..."

Yaşam tarzları ve konforu derseniz büyük haksızlık. İzmir'e büyük bir göç var. İzmir7in birçok ilçesi var ki dünyada örnek gösterilen yer. Oralarda ortalama ömrün ne kadar uzun olduğunu bütün istatistikler kabul ediyor. Buraya gelenlerin büyük çoğunluğu emeklilikten sonra gelenler. İkincisi çalışma şekilleri değişiyor. Ev ofislerde çalışmak gibi özellikler ortaya çıkıyor. Dün akşam çok değerli bir hanımefendiyle konuştum. İki oğlunun İzmir'de iş bulamadığını, mecburen İstanbul'a gitmelerinden dert yandı. Biz gençlerimizi İzmir'de istihdam edemeyceksek bu istatistiklerin hiçbir anlamı yok.

"İzmirli vatandaşı kentsel dönüşümde 1 kuruş mağdur etmeyeceğiz"

Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor da İzmir'de kentsel dönüşüm yapılamıyorsa herkesin dönüp kendine bakması lazım. Bazı yerlerde plansız, Hazine arazileri üzerine veyahutta imarsız yapılaşmalar var. Ama vatandaşı zerre miktarı tedirgin etmemek lazım. Vatandaş 'yerimde dönüştür beni, benim çevrem var' diyor. Bununla o kadar net vatandaşla uzlaşacağız ki, onları oturdukları yerde 1 kuruş bile mağdur etmeden, onların razı olacaklarını yapacağız. Daha kent ortamında, çocukların rahat okula gidebildikleri, hastanesinin olduğu, yüzme havuzlarının olduğu bütün bu alanların olduğu yerler yapacağız.

"İzmir'in yapı yoğunluğunu asla arttırmayacağız bu net bir sözdür"

İzmir'in çok hassasiyetleri var. Olağanüstü yağmurlar yaşıyoruz. İzmir'de suyun geçtiği, hafızasının olduğu yerlerde imarla ilgili hassas olmamız lazım. İzmir'de yapı yoğunluğunu asla arttırmayacağız. Kat meselesi değil. Bu çok net bir sözdür. İzmir'in çevresini mutlaka İzmir'in hoşuna gidecek kentsel yapılaşma yapacağız. Ege kültüründe yüksek yapı yoktur, pek de yakışmaz.

"Ben İzmir'de körfez geçiş projesinin gerekliliğine inanıyorum"

İzmir'in ihtiyaçlarını giderecek bir çözüm getirmemiz lazım. Körfez Geçiş Projesi'nin aksayan neyse giderilerek hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

"İzmir denince akla zeybek gelir bizim de soyadımız Zeybek'tir"

Nihat Zeybekci zaten İzmirli'dir. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir İzmir'de işlerimiz var şirketlerimiz var. İzmir'i başlı başına şehir görmek haksızlık. İzmir bir bölgenin, coğrafyanın, ticaretin, ekonominin merkezidir. İnsanlığın varoluşundan bu yana böyledir. Bizim teknik anlamda, mükellef olarak İzmirliyiz. İzmir dendiğinde akla hep zeybek gelir. Bizim soyadımız da Zeybek'tir zaten. İzmir Kurtuluşumuzun sembol şehirlerindendir. Sakarya, İnönü'de şehadetler, kahramanlar bütün efeler, zeybekler, kızanlar o bayrağı direğe çekmek için şehit oldu.

"Muasır medeniyette ne kadar çok yaparsan o kadar çok Atatürkçüsündür"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin baş tacıdır, Cumhuriyetimizin kurucusudur, Kurtuluş Savaşımızın kahramanıdır. En büyük hedefi muasır medeniyetler hedefidir. Muasır medeniyet yolunda ne kadar çok şey yapabilirsen o kadar çok Atatürkçüsündür. Bugün o muasır medeniyetteki yolculuğu görmeyip de biz şucuyuz, bucuyuz demek Atatürk'e en büyük haksızlıktır.

"İzmir tüm sanat dallarında merkez olmalı biz yapacağız"



Türkiye'de özellikle Ege'de her şehrin yanındaki anfitiyatrolar, hipodromlar, kültür ve sanat merkezleri vardır. Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı Medeniyetler ve Arkeoloji Müzesi buradadır. Tüm sanat dallarında İzmir merkez olmalı. Bunu başka şekilde yapması biraz farklı olabilir. Hani demişler ya, filan şehir şehir olalı böyle zulüm görmedi diye. İzmir'de sanatın her dalı, her branşı olur. Maalesef bunların yapıldığı bir salon yok şu anda. Çok kısa sürede yapacağız bunları. Çocuklarımızın yüzebileceği kapalı yüzme havuzları, kültür merkezleri, gençlik merkezleri yapacağız.

"31 Mart akşamı seçimleri konuşurken en çok İzmir'i konuşacaksınız"

İzmir Türkiye'nin, bölgenin, Akdeniz'in en güzel şehri derken bunu da bir kızımızla özdeşlemek ne kadar art niyetli olabilir? Kimseye negatif bir şey söylemeyeceğim. İlla ki bir yolunu bulup, Karşıyaka'ya o stadı yapacağım. Göztepe'ye yapılıyor. İzmir bir zamanlar 5 takımla 1. Lig'te temsil ediliyor. Hepsi başımızın tacıdır. En önemli işimiz bütün kulüplere sahip çıkmak olacaktır. 31 Mart akşamı seçim sonuçlarını konuşurken en çok İzmir'i konuşacaksınız.