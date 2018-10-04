AKP, ittifak ortağı MHP'nin af teklifini ‘zamana bırakacak'

AKP’nin, ittifak ortağı MHP’nin gündeme getirdiği af önerisini zamana bırakacağı, toplumdan gelen tepkiye göre pozisyon alacağı belirtildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, partinin son MYK toplantısı dahil, MHP’nin af yasa teklifi gündem maddesi oluşturmadı. Konu genel hatlarıyla dile getirildi ve partinin buna yönelik bir çalışma başlatılmasıyla ilgili değerlendirme yapılmadı. Parti kurmayları, af konusunda hem toplumda hem de parti içerisindeki olumsuz yaklaşımları değerlendirmeyi planlıyor. Affa yönelik toplumdaki tepkilerin yaratacağı etki, seçim sonuçlarına yansımaları, itirazların yoğunlaştığı noktalar, partinin yaptıracağı araştırmalarla ölçülecek. Bu, AKP'nin alacağı pozisyonu da belirleyecek. Partideki genel yaklaşım, af konusunun zamana bırakılması ve acil gündem maddesi yapılmaması yönünde.

AKP MHP ile olan ikili ilişkilerinde zorunlu kalmadıkça, bu konuda pozisyon almayacak. Ancak, bedelli askerlik, seçim ittifakı gibi af konusu da iki partinin ilişkisi açısından başlık oluşturursa, o zaman nasıl olabileceği tartışılacak.

Yapılan değerlendirmede, ‘onarıcı adalet’ ve ‘toplum vicdanı’ gibi genel başlıkların kullanılmasına karşın, böyle bir düzenlemenin kesinlikle MHP’nin af metninden çok daha sınırlı ve kısıtlı olmasına ilişkin öneriler dile getiriliyor. Edinilen bilgiye göre AKP, “ekonomik suçlar ve tehlike içermeyen suçlar” şeklinde çerçeve çizilebileceğini konuşuyor.

Tehlike içermeyen suçlar; silah olmaması ve eylemle gerçekleşmemesi durumunda tehdit, dilekçe hakkının kullanılmasının önlenmesi, hakaret, halkı galayane getirme, kişisel verilerin izinsiz kaydı, herkesin gelip geçtiği yerlere işaret ve engel koymama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi “silah ve ölüm” içermeyen suçlar olarak tarif ediliyor.