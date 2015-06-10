AKP istişarelerinde ortak karar: Hükümette kalalım, koalisyon için partilerin kapısını çalalım

Seçim sonuçlarının ardından istişarelerin yapıldığı AKP'de yeni dönem için yol haritası netleşmeye başladı. AKP'de istikrar ve ekonomik dengeler göz önüne alınarak hükümette kalma görüşü ağırlık kazandı. Önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Bakanlar Kurulu ve MYK üyeleriyle yaptığı istişarelerin ardından değerlendirme süreci devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre AKP'nin yol haritası şöyle:

İstikrar sürecek: Önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda partinin izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı. Uzun süren istişarelerde, Türkiye'nin istikrarının önemine vurgu yapılırken, seçimden birinci olarak çıkan AK Parti'nin Türkiye için sorumluluktan kaçmaması yönünde ortak vurgu yapıldı. "Türkiye'de istikrarın sürmesi için elimizden geleni yapacağız" kararı alındı. Seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanıp kesinleşmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon kurulması için partilerin kapısını tek tek çalacak.

Olumsuz yanıtta erken seçim: Davutoğlu önce CHP ardından MHP ve HDP'ye gidecek. Muhataplarına AK Parti'nin Türkiye'nin istikrarını önceleyen yaklaşımını aktaracak. Muhalefet partilerinden gelen yanıtlara göre pozisyon belirleyecek. Önceliği koalisyon oluşturarak Türkiye'nin hükümetsiz kalmasını ve istikrarsızlığa sürüklenmesini engellemek olarak belirleyen AK Parti, muhalefet partilerinden olumsuz yanıt alırsa erken seçimi gündemine alabilecek.

İstişare devam ediyor: Davutoğlu Bakanlar Kurulu ve MYK üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından dünden itibaren parti kurmaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Bugün partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak olan Davutoğlu yarın il başkanları ile bir araya gelecek. Davutoğlu önümüzdeki hafta önce yeni vekillerle ardından da eski vekillerle bir araya gelerek istişarelerini devam ettirecek. AK Parti'de yapılan ilk değerlendirmelerde istikrar ve ekonomide dengelerin bozulmaması için hükümette kalma görüşü ağırlık kazandı.

Programlar erken seçime göre: Kulislere yansıyan bilgiye göre AK Parti'nin ortağı olduğu bir koalisyon kurulsa dahi bunu uzun ömürlü olmayacağı görüşü hakim. İşte bunu göz önünde bulunduran AK Parti programını erken seçime göre şekillendirecek.