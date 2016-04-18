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AKP İstanbul İl Merkezi'ne patlayıcı madde atıldı

15 yaşındaki bir genç gözaltına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

18 Nisan 2016 02:33

Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Merkezi binasının arkasına kimliği belirsiz kişilerce 2 adet ses bombası atıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Kağıthane Sütlüce'de bulunan AKP İstanbul İl Merkezi binasının arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, il binasının arkasındaki boş alana 2 adet ses bombası attı. Bombalar büyük bir gürültü ile patladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, binada da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

 

Polis alarmda

 

Patlama sesi üzerine bina güvenliğini alan polis ekipleri alarma geçti. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar da paniğe kapıldı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda zırhlı polis aracı sevk edildi. Özel Harekat polisleri de bina çevresinde inceleme yaptı. Bombayı atan kişilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

Bu arada, durumu şüpheli 15 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

 

 

 

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