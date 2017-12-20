AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında 15 askere müebbet hapis

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AKP İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine katıldığı iddia edilen 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alarak, sanıkların cezalarında indirim yaparak müebbet hapis cezasına düşürdü.

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini, yargılama sürecindeki pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığa takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Silivri Ceza infaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, mahkeme verilen aranın ardından kararını açıkladı.

"Geçitli suç''

Mahkeme heyeti, 15 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden, bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık İbrahim Tıraş hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçundan dava açıldığını belirten mahkeme, sanığın suçu işlediği sabit olmadığından bu suçlardan beraatine karar verdi.

Silivri Ceza infaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Buna göre, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.