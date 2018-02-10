AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP İstanbul İl Yönetimi'ni ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci'nin istifası sonrası göreve getirilen Bayram Şenocak için devir teslim töreni yapıldı. Tören, AK İstanbul İl Başkanlığı'nda Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni il başkanı Şenocak’a başarılar dileyen Temurci şöyle konuştu:

“İstanbul’da 3 yıl görev yaptık. 15 Temmuz gecesinde; liderimizle, milletimizle tek yürek olarak hainlere İstanbulumuzu, AK Parti’nin kalesi olan il başkanlığımızı teslim etmedik. Yaptığımız çalışmalarda gayretlerinden ötürü tüm teşkilat mensuplarımıza ve İstanbullulara teşekkür ediyorum. İl başkanımız Bayram Şenocak’ın İstanbul’a hizmet adına çok güzel işler başaracağına inanıyor genel başkanımıza ve teşkilatımıza, teşekkür ediyorum."

"AK Parti'de kardeşlik esastır"

Yeni il başkanı Bayram Şenocak törende şunları kaydetti:

“Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde güzel hizmetleri olan il başkanımız Selim Temurci’ye ve bugüne kadar görev yapmış diğer il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. AK Parti’de sevgi ve kardeşlik esastır. İstanbul bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. 2019’a doğru gidiyoruz ve çok önemli 2 seçim bizleri bekliyor. İnşallah tüm teşkilatlarımızla birlikte İstanbul’da AK Parti’ye yakışanı yapacak, katlanarak artan oy oranımızın üzerine daha fazla bir şeyler koyabilmek adına tüm teşkilatımızla birlikte gece gündüz var gücümüzle gayret edeceğiz. 39 ilçemizde mahalle başkanımızdan sandık başkanımıza kadar hep birlikte azmimizle bu süreci yöneteceğiz. Bizim için önemli olan davamız ve liderimizdir."

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, ise yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul teşkilatı bünyesinden çıktığını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul teşkilatları tüm Türkiye için önemlidir. İstanbul’da yapılan çalışmalar diğer illerimizde örnek olarak gösterilmektedir. il başkanımız Selim Temurci, il başkanlığı süresinde çok önemli vazifeleri ifa etti. İstanbul il başkanlığı 15 Temmuz gecesinde işgal girişimde bulunulan tek il başkanlığı olması hasebiyle gazi bir teşkilattır. İl başkanımız Selim Temurci’nin şahsında tüm teşkilatımıza İstanbul’a yaptıkları hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Bayram Şenocak kimdir?

1978 Trabzon-Of doğumlu olan Bayram Şenocak 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Şu anda aynı üniversitede işletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2003 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılan Şenocak, birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şu anda da ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettirmektedir.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, bu kapsamda birçok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer aldı. 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yapmaktadır.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde Avcılar teşkilatı ile birlikte Avcılar için yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan ŞENOCAK, yüzme, futbol, karate sporlarıyla ilgilenmektedir ve DAN diplomasına sahiptir.