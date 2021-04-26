T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek açıklaması: İlçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor

"Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz; işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz"

26 Nisan 2021 21:40

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar ve Ümraniye'ye yerleştirmek istediği Halk Ekmek büfelerinin zabıta tarafından engellenmeye çalışılmasına ilişkin "Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda 'burası bizim, karar ve nizam tanımayız' diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Osman Nuri KabaktepegedekonduHalk EkmekHalk Ekmek büfesiİBBİstanbul Büyükşehir BelediyesiÜsküdarÜmraniyeCHP
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24