AKP'li Göksu: İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam yapmanın ahlaki yönü yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zamma ilişkin, "Seçimden önce çıkıp İstanbul’un her bir köşesinde ‘ulaşım giderlerini azaltacağım’ deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum” dedi.

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammı eleştirdi. Ayrıca AKP grubunun İBB’nin bugün yapılacak şubat ayı meclis toplantısında zammı gündeme getirecekleri öğrenildi. Göksu, İmamoğlu'nun seçim öncesi 'ulaşım giderlerini azaltacağım' vaadini hatırlatarak, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul’un her bir köşesinde ‘ulaşım giderlerini azaltacağım’ deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Göksu, kişisel Twitter hesabı üzerinden bugün yapılan Marmaray zammına ilişkin ise “Marmaray zammı da İBB’nin ulaşıma yaptığı zam gibi yine 5216 sayılı kanuna göre UKOME kararı ile çıkıyor. Bu konuda yetki UKOME’nindir. TCDD veya Ulaştırma Bakanlığı müdahale edemez. Karar yine İBB Başkanı tarafından onaylanıyor” açıklamasında bulundu.