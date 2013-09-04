AKP İstanbul adayını CHP'nin adayına göre belirleyecek

Erdoğan'ın isteği ile yapılan anketlerde İstanbul için Kadir Topbaş, Ankara için de Melih Gökçek'in adaylıkları öne çıktı. CHP'nin adayına göre Topbaş değişebilir.

AKP’de gündem yerel seçimlerde belediye başkan adayları. En çok merak edilen Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere aday gösterilecek isimlerin kimler olacağı. Bu konuda ilk ipuçları dün ortaya çıkmaya başladı.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan ‘performans anketi’ sonuçlandı. AKP, muhalefet partilerinin yönetimindeki yerler dahil 81 ilde on binlerce kişiyle yaptığı çalışmayı tamamladı. Başbakan Erdoğan ve parti yönetimine sunulan ankete göre, mevcut AKP'li başkanların yarısı gücünü koruyor. İstanbul ve Ankara’da Belediye Başkanları Kadir Topbaş ile Melih Gökçek performansları ile partinin yüzünü güldürdü.

Kadir Topbaş, İstanbul’da CHP ’nin oldukça önünde görünüyor. Daha önceki anketlerde oyu partinin aldığı oyların altında görünen Melih Gökçek’in ise aradakı farkı kapattığı söyleniyor. Gökçek’in oylarındaki artış Gezi oyları sırasında gösterdiği tavra bağlanıyor.

AKP anketinde muhalefetin öne çıktığı illerin başında İzmir ve Diyarbakır geliyor. İzmir’de CHP, Diyarbakır’da ise BDP ilk sırada. Yine Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen’li CHP rakiplerinin önünde yer alıyor. CHP ve MHP ’nin de iddialı olduğu İçel ve Adana ile CHP-AK Parti yarışına sahne olması beklenen Antalya belediye başkanlığında aday faktörünün sonucu belirleyeceği tahmin ediliyor.

Konya-Kayseri rahat

AKP’nin büyükşehir belediyeleri içerisinde en rahat göründüğü illerin başında Konya ve Kayseri geliyor. Her iki belediyenin oy oranı da yüzde 60’ın üzerinde çıktı. Yine AKP’nin elinde olan Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Malatya, Samsun, Kocaeli’nde iktidar partisi adaylarının şanslı olacağı tespit edildi. AKP bu ay içerisinde adaylarını açıklamaya başlayacak. İlk olarak başarı oranı yüksek olan iller ile muhalefetin elinde olan illerin başkan adaylarının açıklanması düşünülüyor. Büyük yarışa ve taktik savaşına sahne olması beklenen İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları için rakiplerin hamleleri dikkate alınacak. Ankara’da Gökçek’in adaylığı ‘yüzde yüz’ olarak görülüyor. AKP, İstanbul’da Mustafa Sarıgül’ün adaylığına göre yeni bir pozisyon alabilir. Topbaş’ın alternatifleri olarak Binali Yıldırım’dan Ali Babacan ve Numan Kurtulmuş’a kadar birçok seçenek masada.