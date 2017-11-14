AKP, İsmail Kahraman dışında yedek bir aday daha çıkarıyor!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görev süresinin bitmesinden önce bugün yeniden Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Gazetecilerin önünde adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na veren Kahraman’ın tek başına görüntüsü akıllara 2015 yılını getirdi. Kahraman, iki yıl önce TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu yanında AKP’nin o günkü yöneticileri Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Aydın, İlknur İnceöz ve AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ile birlikte yine o dönemin TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu'nun makamına gelerek yapmıştı. İsmail Kahraman, başkanlık görevine Genel Kurul’da AKP’nin sandalye sayısı 316 milletvekilinin tamamının oyunu alarak seçilmişti.





AKP yedek bir aday daha çıkarıyor



Kahraman’ın adaylık başvurusunda AKP’den yedek bir milletvekilinin çıkarılarak adaylık başvurusunda bulunacağı belirtiliyor. AKP’nin daha önceki dönemlerde böyle bir uygulama yaptığı hatırlatılıyor. AKP içinde Kahraman’ın adaylığı bu yarışta adı geçenler üzerinde bir burukluk yarattı. AKP’de ayrıca Meclis Başkanvekilleri, gurup başkanvekilleri, idare amirleri, katip üyeler ile komisyon başkanları belirlenecek.



Kahraman, destek turuna çıkıyor



TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na adaylık dilekçesini veren Kahraman, siyasi partilerden randevu talep edeceğini ve kendilerinden destek isteyeceğini söyledi. Bir gazetecinin "Meclis Başkanlığına adaylık konusunda Sayın Erdoğan ile bir istişareniz oldu mu ?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sayın Erdoğan Rusya'da. Beyanımız dinlediniz. Milletvekillerinin münferit kararı olarak ortaya konuluyor. Zannediyorum sayın cumhurbaşkanımız da döndüğünde bu mevzuda desteğini gösterir ama cumhurbaşkanımız partiler üstünlüğüne sahiptir. Bir parti genel başkanıdır ama bu tip münferit hadiselerde milletvekillerinin şahsi iradesine ait olan hadiselerde bir müesseriyeti olmaz temennisi olabilir. İnşallah temennisi de destek yönünde olabilir diye düşünüyorum. Yarın siyasi partilere ziyaretlerimi yapacağım. Randevuları istiyorum. Tüm milletvekilerinden destek isteyeceğim."