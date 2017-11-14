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AKP, İsmail Kahraman dışında yedek bir aday daha çıkarıyor!

Kahraman’ın 2015 yılındaki ‘gösterişli’ adaylık başvurusu mazide kaldı; yeni başvurusunu tek başına yaptı

14 Kasım 2017 03:39

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görev süresinin bitmesinden önce bugün yeniden Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Gazetecilerin önünde adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na veren Kahraman’ın tek başına görüntüsü akıllara 2015 yılını getirdi. Kahraman, iki yıl önce TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu yanında AKP’nin o günkü yöneticileri Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Aydın, İlknur İnceöz ve AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ile birlikte yine o dönemin TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu'nun makamına gelerek yapmıştı. İsmail Kahraman, başkanlık görevine Genel Kurul’da AKP’nin sandalye sayısı 316 milletvekilinin tamamının oyunu alarak seçilmişti.


AKP yedek bir aday daha çıkarıyor
 

Kahraman’ın adaylık başvurusunda AKP’den yedek bir milletvekilinin çıkarılarak adaylık başvurusunda bulunacağı belirtiliyor. AKP’nin daha önceki dönemlerde böyle bir uygulama yaptığı hatırlatılıyor. AKP içinde Kahraman’ın adaylığı bu yarışta adı geçenler üzerinde bir burukluk yarattı. AKP’de ayrıca Meclis Başkanvekilleri, gurup başkanvekilleri, idare amirleri, katip üyeler ile komisyon başkanları belirlenecek.
 

Kahraman, destek turuna çıkıyor
 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na adaylık dilekçesini veren Kahraman, siyasi partilerden randevu talep edeceğini ve kendilerinden destek isteyeceğini söyledi. Bir gazetecinin "Meclis Başkanlığına adaylık konusunda Sayın Erdoğan ile bir istişareniz oldu mu ?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Sayın Erdoğan Rusya'da. Beyanımız dinlediniz. Milletvekillerinin münferit kararı olarak ortaya konuluyor. Zannediyorum  sayın cumhurbaşkanımız da döndüğünde bu mevzuda  desteğini gösterir ama cumhurbaşkanımız partiler üstünlüğüne sahiptir. Bir parti genel  başkanıdır ama  bu tip münferit hadiselerde milletvekillerinin şahsi iradesine ait olan hadiselerde bir müesseriyeti olmaz temennisi olabilir. İnşallah temennisi de destek yönünde olabilir diye düşünüyorum. Yarın siyasi partilere ziyaretlerimi yapacağım. Randevuları istiyorum. Tüm milletvekilerinden destek isteyeceğim."

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