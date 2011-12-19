AKP, 'İrticayla Eylem Planı' davasına müdahil olacak

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Savcı Pekgüzel: AK Parti davaya müdahil olarak katılsın

Sanık Öztürk: Keşke en başından AK Parti gelip katılma talebinde bulunsaydı



Emekli Albay Dursun Çiçek: AK Parti 32 aydrı neredeydi

Otuzbiroğlu: AK Parti uğradığı zararı somut olarak mahkemeye bildirsin

Sanık Yıldırım: AKP halkı kandırıp oy oranlarını arttırmıştır

AKP'nin davaya katılma talebi kabul edildi

İzleyicilerle sanıklar arasına demir bariyet



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AK Parti’nin İnternet Andıcı Davası’na müdahil olarak katılma talebini kabul etti. Öte yandan Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda izleyici bölümünün hemen önüne kilitli metal bariyerler konulduğu gözlendi. Bu uygulama ile izleyiciler, duruşmaya verilen aralarda sanıklara eskiden olduğu gibi fazla yaklaşamayacak. Artık izleyiciler, sanıklara en fazla 5 metre yaklaşabilecek.İrticayla Mücadele Eylem Planı Davası’yla birleştirilen İnternet Andıcı Davası’nın 43. duruşmasının görülmesine devam ediyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli Albay Dursun Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Korgeneral Mehmet Eröz ve tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık katıldı. Bu dava kapsamında tutuksuz yargılanan ikinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanığı Hasan Ataman Yıldırım ile birlikte 3 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ve Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile kırmızı bülten ile aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan’ın da aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.Duruşmada, AK Parti adına duruşmaya katılan avukat Muammer Cemaloğlu "Adalet ve Kalkınma Partisi adına 16 Eylül 2008 tarihinde şikayet dilekçesi verdik ve davaya katılmak istedik. Bu davaya katılma taleplerimizin kabul edilmesini istiyoruz" dedi. Duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, "Suçtan zarar görme ihtimali bulunduğundan AK Parti’nin müdahil olarak davaya katılmasına karar verilsin" diye konuştu.Tutuklu sanık Serdar Öztürk ise AK Parti’nin davaya katılma taleplerinin reddedilmesini isteyerek, sahte olduğunu söylediği İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın polisler tarafından avukatlık bürosuna konulduğunu iddia etti. Öztürk, "Polisler İçişleri Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı Ak Parti hükümetine bağlıdır. Bu nedenle suçtan zarar gören, Ak Parti değil, yargılanan sanıklardır. Keşke en başından AK Parti gelip katılma talebinde bulunsaydı" ifadelerini kullandı."Müdahil demek suçtan zarar görmektir. AK Parti 32 aydır neredeydi" diyen Emekli Albay Dursun Çiçek, "Bu davada 20 aydır kovuşturma devam etmektedir. Bu davanın 32 aydır devam eden bir süreci var. Maddi ve manevi zarara uğrayan parti değil, biz sanıklarız. Bu nedenle katılma talebinin reddi yönünde karar verilmesini, bizlerin uğradığı maddi ve manevi zararın tespit edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.Tutuklu sanık Mehmet Otuzbiroğlu ise AK Parti’nin suçtan maddi ve manevi zarar gördükleri gerekçesiyle müdahillik talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "AK Parti uğradığı zararı mahkemeye somut olarak bildirsin" dedi. Otuzbiroğlu, katılma talebinin reddine karar verilmesini istedi.Başka suçtan tutuklu sanık Hasan Ataman Yıldırım ise AK Parti’nin, kendisini mağdur gibi göstererek halkı kandırıp oy oranlarını artırdığını iddia etti. Asıl mağdur olanın AK Parti değil, sanıklar olduğunu ileri süren sanık Yıldırım, bu nedenle AK Parti’nin davaya katılma talebinin reddedilmesini istedi.Müdahillik talebini değerlendirmek üzere duruşmaya 10 dakika ara veren mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğundan AK Parti’nin davaya müdahil olarak katılmasına karar verdi. Duruşma, sanıkların savunmaları ile devam ediliyor.Öte yandan Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda izleyici bölümünün hemen önüne kilitli, metal bariyerler konulduğu gözlendi. Bu uygulama ile izleyiciler, duruşmalara verilen aralarda sanıklara eskiden olduğu gibi fazla yaklaşamayacak. Bu uygulama ile izleyiciler 5 metre mesafeden tutuklu sanıklar ile görüşüp sohbet edebiliyor.