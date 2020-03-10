AKP ile yola çıkıp 3 parti oldular; Şevket Kazan'ın cenazesi eski dostları bir araya getirdi

T24 Haber Merkezi

'Milli Görüş' geleneğinin önce gelen isimlerinden eski Adalet ve Çalışma bakanı Şevket Kazan'ın Ankara'da yapılan cenaze töreni, 14 Ağustos 2001'de AKP'yi, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra da ilk AKP hükümetini birlikte kurduktan sonra yolları ayrılan çekirdek ekibi bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) destek veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP'den istifa edip Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Kazan'ın cenazesinde birlikte saf tuttular.

Erdoğan, Gül ve Arınç'ın da içinde yetiştiği Necmettin Erbakan liderliğindeki 'Milli Görüş' çizgisinin önde gelen isimlerinden, Adalet ve Çalışma bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan (86), dün (9 Mart 2020) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Erdoğan ile Davutoğlu ve Gül'ün yan yana gelmesi dikkat çekti. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Şevket kazan kimdir?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükûmetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükûmetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet Bakanı oldu. Bu dönemde Sivas Katliamı sanıklarının da avukatlığını yaptı.