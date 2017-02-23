“AKP ile FETÖ arasındaki duygusal bağ sürüyor mu?”

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine gerekçe yapılan yargılamayı yapan hakim ve savcıların "FETÖ üyeliği"nden tutuklu olduğunu söyleyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "FETÖ terör örgütünden dolayı tutuklanan hakim ve savcıların hükmü ve kararıyla ceza alan Figen Yüksekdağ'ın AKP eliyle milletvekilliğinin düşürülmesi FETÖ terör örgütüyle AKP’nin halen bir duygusal bağ ile bağlı olduğu anlamına gelmiyor mu?" diye sordu.

Etkin Haber Ajansı'nda (ETHA) yer alan habere göre Aslan, Başbakan Binali Yıldırım'a "FETÖ terör örgütünden dolayı tutuklanan hakim ve savcıların hükmü ve kararıyla ceza alan Figen Yüksekdağ'ın AKP eliyle milletvekilliğinin düşürülmesi FETÖ terör örgütüyle AKP’nin halen bir duygusal bağ ile bağlı olduğu anlamına gelmiyor mu?" diye sordu.

Soru önergesi veren Aslan, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine gerekçe yapılan yargılamayı yapan hakim ve savcıların "FETÖ üyeliği"nden tutuklu olduğunu söyledi.

Aslan, "İddia edilen, kararı veren heyet FETÖ terör örgütünün üyeleriyse, ihraç edilmişse ve iddianameyi hazırlayan savcı hâlâ cezaevinde tutukluysa, hükümet bir terör örgütünün verdiği karara dayanarak sayın Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğini nasıl düşürebiliyor? Aynı şekilde halen birçok milletvekilimizin hukuksuzca tutuklanmasında rol oynayan hakimler ve savcıların neredeyse tümü FETÖ terör örgütünden dolayı ya tutuklanmış ya da ihraç edilmiş" dedi.

"FETÖ terör örgütünden dolayı tutuklanan hakim ve savcıların hükmü ve kararıyla ceza alan Figen Yüksekdağ'ın AKP eliyle milletvekilliğinin düşürülmesi FETÖ terör örgütüyle AKP'nin halen bir duygusal bağ ile bağlı olduğu anlamına gelmiyor mu?" diye soran Aslan, "FETÖ terör örgütü ile bağlantılı hakim ve savcıların verdiği hukuksuz kararların bir devamı olarak Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi AKP’nin FETÖ terör örgütüyle işbirliğini ve terör örgütüne destek suçunu oluşturmuyor mu?" sorusunun da yanıtlanmasını istedi.