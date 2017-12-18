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AKP ile CHP'li milletvekilleri arasında "Muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı" gerginliği

TBMM’de Genel Kurul bütçe görüşmeleri gergin bir şekilde devam ediyor

18 Aralık 2017 00:15

TBMM’de Genel Kurulu'ndaki Ekonomi Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında Bakanlığı adına Kürsüye Çıkan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Konuşması sırasında Şair Necip Fazıl Kısakürek’in 16 Nisan 1976 yılında söylediğini idda ettiği “ Bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı” sözlerini ifade edince CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi.

Karşılıklı söz atışmaları üzerine AKP Milletvekilleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un üzerine yürüdü.

Kavganın çıkmasını diğer milletvekilleri önledi.

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