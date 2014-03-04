AKP ile CHP arasında 'Mumcu' kavgası

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP ile CHP arasında Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu kavgası yaşanıyor. AKP, dershaneler düzenlemesinde oturumu keyfi biçimde kapattığı iddiasıyla TBMM Başkanlığı'na Güldal Mumcu'yu şikayet etmiş, iç tüzük hükümlerine aykırı hareket ettiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine CHP'nin üç gurup başkanvekili bugün TBMM Başkanlığı'na yazılı bir başvuruda bulundu. AKP'nin bu yolla, Güldal Mmcu'yu doğrudan baskı altına almaya ve yıldırmaya yönelik bir girişimde bulundukları belirtildi.

AKP, dershane düzenlemesinin görüşüldüğü oturumunda Güldal Mumcu'nun, iç tüzüğün 'gürültülü ve kavgalı oturumları' düzenleyen 68. maddesine aykırı hareket ettiğini, Meclis çalışmalarının devamı yönünde çaba sarf etmediğini öne sürüyor.

'Mumcu hedef gösteriliyor'

CHP Grup Başkanvekilleri M. Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Muharrem İnce, TBMM Başkanlığı'na bugünkü başvurularında, AKP grubunun şikayet başvurusunun, Güldal Mumcu'nun AKP grubunca hedef gösterilmesi sonucu doğurduğuna dikkat çekti. Başkanvekilleri yaptıkları açıklamada, "Sayın Mumcu’ya daha önce de Adalet ve Kalkınma Partili bir Bakan tarafından Başkanlık Divanı dinlenme odasında sözlü saldırıda bulunulduğu düşünüldüğünde, bu girişimin kaygı verici sonuçlara yol açabileceği düşünülmektedir" dedi. CHP Grup Başkanvekillerinin Başkanlığa yazısı şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından, TBMM Başkanvekili Sayın Güldal Mumcu’nun TBMM Genel Kurulundaki uygulamaları gerekçe gösterilerek 3.3.2014 tarihinde, bir dilekçe ile TBMM Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. TBMM Genel Kurulunun tutanakları ve görüntüler incelendiğinde Sayın Mumcu’nun İçtüzüğün 68. Maddesine uygun bir şekilde hareket ettiği net bir şekilde görülmektedir. Kısa sözler konusunda Sayın Mumcu’nun TBMM İçtüzüğü ile grup başkanvekilleri arasındaki dönem başındaki mutabakata uygun davranmadığı da gerçekleri yansıtmamaktadır. Dönem başındaki mutabakata uymayan Sayın Mumcu değil, Adalet ve Kalkınma Partili diğer TBMM Başkanvekilleridir.

Kolayca ispatı olanaklı bir durum söz konusu iken Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun Sayın Mumcu hakkında gerçekleri yansıtmayan bilgiler içeren şikâyet dilekçesi vermesi, TBMM’yi yürütmenin bir organına dönüştürmeye çalışan zihniyetin yeni bir gözdağından başka bir şey değildir.

Anayasanın 94. maddesinin 2. fıkrasında “Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.” hükmü yer almaktadır. Sayın Mumcu da bu hüküm çerçevesinde TBMM Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. Bu gerçeğe karşın Parlamentonun geleneklerinin dışına çıkılarak Sayın Mumcu hakkında TBMM Başkanına başvurulması, Sayın Mumcu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna hedef gösterilmesi sonucunu doğurmaktadır. Sayın Mumcu’ya daha önce de Adalet ve Kalkınma Partili bir Bakan tarafından Başkanlık Divanı dinlenme odasında sözlü saldırıda bulunulduğu düşünüldüğünde, bu girişimin kaygı verici sonuçlara yol açabileceği düşünülmektedir.

Bu gerekçelerle AKP’nin dilekçesini dayanaktan yoksun, Sayın Mumcu’yu doğrudan baskı altına almaya ve yıldırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdiğimizi bildiririz.

AKP grubunun Meclis Başkanlığı'na gönderdiği dilekçeyi okmak için tıklayınız