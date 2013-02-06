AKP ile CHP arasında 'adam' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Kamer Genç ile AKP'li Mustafa Elitaş arasında tartışma yaşandı. Kamer Genç, kendisine "Söylediği laf değil, kendisi de adam değil" diyen Elitaş'a "Benim laflarımı anlaman için adam olman lazım" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç arasında ''tazminat alma'' ve ''adam'' tartışması yaşandı.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, kürsüye gelerek, geçen hafta tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

Bu coğrafyanın sadece Kürtlerin ve Türklerin ortak coğrafyası olmadığını ifade eden Sakık, ''Ben 'bu ülke, yaşayan 75 milyon insanın hepsinin ana yurdudur, oralardan gelip burada yaşayanlar ellerine baltalar, satırlar alarak Bursa'da Kürt mahallesine giderseniz... Sözüm onlara idi'' dedi.

Sakık, CHP'li Genç'e yönelik olarak, ''Kamer bey siz burada emperyalistlerden bahsediyorsunuz, uşaklıkla suçluyorsunuz. NATO ile anlaşmalar 1950'li yıllarda hayata geçti, biz o zamanlar yoktuk. 30 bin insan öldü, bizim burada günahımız ne Biz bu savaşın, kavganın bitmesini istiyoruz. Biz, emperyalist ve ırkçıların kuyusundan su çekmeyiz. Irkçılıkla bizi suçlayanlar aynaya dönüp kendilerine baksınlar'' sözlerini kullandı.

Kürsüye gelen Kamer Genç, kimseyle husumetinin olmadığını söyledi. Sakık'ın kendisine, ''Sen Dersim dağlarını kirletiyorsun'' dediğini anımsatan Genç, ''Bundan ağır bir şey var mı '' dedi.

Kamer Genç'in konuşması sırasında, ''Ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen bir iktidar partisi varken, ben size bir şey söylemem'' sözleri tartışmaya neden oldu.

Sataşma gerekçesiyle kürsüye gelen Mustafa Elitaş, AKP iktidarının kurulduğu günden bugüne kadar, ülkeyi bir arada ve beraber tutabilmek için çalıştığını belirterek, ''Bütün insanların kardeş olduğunu gösteren, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesinden ayrılmayan ve bu konuda kararlı bir şekilde çalışan bir partiye bu sözleri söylemek yakışmaz'' diye konuştu.

Tekrar kürsüye gelen Genç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın, başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkeleri bölme görevini üstlendiğini iddia ettiği BOP'un eşbaşkanı olduğunu söyledi.

Elitaş, Genç'e yönelik, ''2007'de milletvekili olduğu andan itibaren, Alman bir firmanın ortaklığını alarak hangi şartlar altında olduğu belli olmayan, Aksaray'da teşvik Kanunu kapsamı içinde bedava verilen bir arsaya nüfuz ticareti kullanarak, yüzde 5'lik ya da yüzde 10'luk hisse sana ne diye verildi.Bunun hesabını veremeyen, saman ile ilgili yaptığı ortaklığın hesabını veremeyen birine ne denir. Mevlana'nın dediği gibi 'lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye ' Sana tazminat ödedim'' sözlerini kullandı.

Genç de daha önce, ''Merak etmeyin, kışlık saman payınızı ayıracağım'' dediğini kaydetti.

Genç'e yanıt veren Elitaş da ''Bu şahsın en büyük marifeti yalan ve iftira etmektir, hakarettir. Cevap vermeye de değmez. Senin en büyük özelliklerinden biri burada milleti tahrik edip, hakaret ettirip, dava kazanmak. Sana iki tane dava kaybettim. Karşılıklı hakaretler vardı. Ben dava açmadım ama sen gittin son gün dava açtın. Hatta 'ben bunu almayacağım' dedin ama daha sonra haciz getirmeye kalktın. Alman seni öyle tavlamış ki ancak yüzde 5 saman vermiş. Sana yetecek kadar saman vermiş. Samanı kimseye paylaştıramazsın, o sana yeter. Her söze cevabımız vardır. Önce söze bakarım laf mı diye, sonra söyleyene bakarım adam mı diye. Söylediği laf değil, kendisi de adam değil'' diye konuştu.

Kamer Genç de Elitaş'a, ''Benim laflarımı anlaman için adam olman lazım'' yanıtını verdi. Elitaş'a dava açtığını belirten Genç, ''Mahkeme 2 bin lira tazminata hükmetti. Avukatı bin 500 lira ödedi, 500 lira kaldı. İstersen sana 500 lirayı iade edeyim'' dedi.

Başkanvekili Meral Akşener, tartışmanın ardından Sakık'ın söz istemesi üzerine, ''Artık yeter, bundan sonra yok, ne yerinizden ne dışarıdan. Vallahi billahi ara verir giderim. bitti bitti...'' diye konuştu.