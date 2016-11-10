AKP ilçe yönetimi üyesi şikayet etti, mağaza reklamı kaldırdı!

İzmit'te, AKP İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Tutuş, bir alışveriş merkezindeki ünlü bir mağazanın vitrininde öpüşen kişilerin olduğu ve 4 yıldır duran reklamı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Muharrem Tutuş’un paylaşımının ardından mağaza yetkilileri vitrindeki reklamı kaldırdı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Tutuş, dün Outlet Center adlı alışveriş merkezindeki tanınmış bir jean (kot) mağazasının vitrininde bulunan öpüşen bir çiftin olduğu reklama tepki gösterdi. Muharrem Tutuş, mağazanın vitrinindeki reklamın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Burası Kocaeli. Kaldırıma mal koyma, camda film oynat. Yuh olsun" diye yazdı.

Muharrem Tutuş’un paylaşımının ardından birçok kişi destek vererek, "Evet tahrik oluyor millet, çoluk çocuk geçiyor", "Özgürlük demek, ahlaksızlık demek değildir", "Bu dükkanın önünde bir protesto yapılsa edebiyle tepki gösterilse muhakkak geri adım atarlar ama kim uğraşacak değil mi" gibi yorumlar yapılırken, tepki gösterilmesi ile ilgili yorumun ardından "Ben hazırım", "Ben varım" ve "İnancın yarısı utançtır. Herşeyi tam olsa da utancını kaybetmiş bir millet sağlıksızdır, ahlaksızdır. Bu ahlaksızlıkları yıkmaya ben de varım" gibi yorumlar yapılırken, belediyeye şikayetçi olacaklarını belirtenler oldu.

Tepkiler üzerine mağazasının vitrininde bulunan reklam kaldırıldı. Muharrem Tutuş yine sosyal medya aracılığıyla reklamın kaldırıldığını şöyle duyurdu:

"Mağazanın kullanmış olduğu fotoğraf ile ilgili tepkilerimizden sonra; İlgili alışveriş merkezi yönetimi, bugün tarafımı arayarak ilgili fotoğrafın şikayetler üzerine kaldırıldığını beyan etmiştir. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlere gerici yakıştırması yapan tüm güruhlara da, aslımızı ve neslimizi bizlere sürekli hatırlatıp kendimizi diri tutmamıza vesile oldukları için teşekkür ediyorum."