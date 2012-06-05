AKP ilçe örgütünü kızdıran dans!

Balıkesir'in Bandırma İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin mahalle etkinliklerinde dansçı kızların şovlarına AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı tepki gösterdi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23'ncü Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde dansçı kızlar tarafından yapılan erotik gösterilerin festival kutlamalarına gölge düşürdüğü öne sürüldü.

Bu tür etkinlerin okul bahçesinde yapılmasının doğru olmadığı bildirilen açıklamada, etkinliklerin düzenlenmesine müsaade eden Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Demirhan, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü İdris Aydoğdu, festival komitesi ve CHP'li belediye hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerektiği iddia edildi.

Festival etkinliklerinde erotik gösterilere yer verilmediğinin anımsatıldığı açıklamada 'Özgürlük adı altında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklara bar ve birahane açılmasına göz yuman CHP'li yerel yönetim bir kademe daha sınıf atlayarak çocukların ve ailelerin bulunduğu platformlarda dansçı kızlar kültür etkinlikleri adı altında erotik şov yaptırmıştır. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamak mümkün değildir. İlçe sakinlerinin bu konudaki tavrı da nettir. Bu tür etkinlik festivale yakışmamıştır. Belediye Başkanı Sedat Pekel'in mahalle sakinlerinin kendisine göstermiş olduğu tepkiyi göz önüne alarak bir sonraki yıl 24'ncüsü düzenlenecek festivalde bu tür etkinlere yer vermemesi, festival komitesi ve yetkililerin daha dikkatli olması en büyük arzumuzdur. Yapılan bu etkinlik kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Bu vahim durum karşısında sorumlular Bandırma halkından özür dilemelidirler' denildi.