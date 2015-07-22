AKP ilçe binası önünde patlama

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde AKP İlçe binasının karşısındaki çöp konteynırında patlama meydana geldi. Patlamın olduğu sırada AKP Hatay Milletvekili Mehmet Alğan'ın gençlik kollarıyla birlikte parti binasında toplantıda olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ilçenin en işlek caddelerinden olan Ulucami Caddesi üzerinde bulunan AKP İlçe binasının karşısındaki çöp konteynırında saat 18.50 sıralarında patlama meydana geldi. Konteynırın çöp aracına boşaltıldığı sırada büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanları patlama yerinde inceleme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Milletvekili, patlama sırasında binadaydı

AKP Hatay Milletvekili Mehmet Alğan'ın patlama sırasında gençlik kollarıyla birlikte parti binasında toplantıda olduğu öğrenildi. Olay yerine gelerek Emniyet Müdürü Balcı'dan bilgi alan Alğan, "Toplantı sırasında büyük bir gürültü duyduk. Sahil tarafından geldiğini düşünerek dışarı çıktık. Partimizin karşısındaki çöp konteynırında patlama olduğunu gördük. Burnumuza karpit kokuları geliyor. Soda şişelerine sıkıştırılmış gibi bir şey" dedi.

Bomba imha uzmanları çöp aracındaki çöpleri boşaltarak inceleme yaptı. Patlamada herhangi bir hasar olmadığı bildirilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.