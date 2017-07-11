AKP İlçe Başkan Yardımcısı suikastında 6 kişi daha gözaltında

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde geçen 1 Temmuz gecesi evinin önünde PKK'lılar tarafından yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren AKP İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan suikasti ile ilgili sürdürülen operasyonlarda, aralarında asıl failin de bulunduğu belirtilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.



Lice ilçesinde 1 Temmuz gecesi saat 23.30 sıralarında evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 4 çocuk babası Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesiyle ilgili güvenlik kuvvetlerinin operasyonları devam ediyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele şubesine bağlı ekiplerden oluşan özel bir ekibin araştırdığı Mercan suikastı ile ilgili olayın gerçekleştiği ilk gün 19 kişi gözaltına alınmıştı.



Çalışmalarını genişleten polis, bugüne kadar sürdürdüğü operasyonlarda aralarında asıl failin de olduğu düşünülen 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınanlarla birlikte gözaltı sayısı 25'e yükselirken, şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Gözaltındaki 25 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekler. (DHA)