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AKP il binası yıkılsın, altı kazılsın!

CHP, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın Karaağaç tekkesi üzerinde olduğunun belirlenmesi için Meclis araştırması istedi

30 Aralık 2008 02:00

CHP, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın Karaağaç tekkesi üzerinde olduğunun belirlenmesi için Meclis araştırması istedi.

CHP, AKP İstanbul İl Başkanlığının üzerinde bulunduğu Karaağaç Tekkesinin peşini bırakmıyor. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Osmanlı döneminden kalma Karaağaç Bektaşi Tekkesi ve bu tekke sınırları içinde Bektaşi dedelerine ait mezarların bulunduğu alanın üzerinde kurulduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, şunları söyledi:

"Türk İslam Eserleri Müzesi'nin raporuna rağmen, iki parsele ayrılan arsanın bir parseline otel yapılacaktır. Diğer parselde yer alan ek bina ise AKP İl Başkanlığı olarak kullanılmaktadır. Karaağaç Bektaşi Dergahı, öncelikle bir kültür varlığı olarak korunması gereken bir yer olmasının yanında, Alevi Bektaşiler açısından da önemi yadsınamayacak bir mekandır. AKP il binası yıkılsın, altı kazılsın ve tarih ortaya çıkartılsın.

Alevi Bektaşiler açısından önemi tartışmasız olan bu dergahın bulunduğu alanın yapılaşmaya açılması, Aleviler üzerindeki baskıcı tutumun devam ettiğini göstermektedir. Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanda öncelikle yapılaşmanın önlenmesi gerekir. Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanın yapılaşmaya açılmasının nedenleri ve bu alandaki yapılaşmanın önlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istiyoruz." 

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