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BBC Türkçe

AKP il binası saldırısının zanlısı yakalandı

Cuma akşamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki il başkanlığı binası ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına saldırı girişimlerini düzenlediği iddiasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı.

22 Ocak 2017 18:10

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'daki il başkanlığı binası ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına saldırı girişimlerini düzenlediği iddiasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı.

Cuma akşam saatlerinde söz konusu iki binaya lavlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Tekirdağ'da polis operasyonuyla gözaltına alınan kişinin DHKP/C üyesi Ş.T. olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı Ş.T.'nin, Cumartesi günü Esenyurt'ta polise ateş açan ve ardından olay yerinden kaçan kişi olduğunu da bildirdi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), zanlının İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar' listesinde yer aldığını duyurdu.

Polis, Tekirdağ'da zanlıyla ilişkili diğer kişilerin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.

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