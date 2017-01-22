AKP il binası saldırısının zanlısı yakalandı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'daki il başkanlığı binası ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına saldırı girişimlerini düzenlediği iddiasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı.

Cuma akşam saatlerinde söz konusu iki binaya lavlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Tekirdağ'da polis operasyonuyla gözaltına alınan kişinin DHKP/C üyesi Ş.T. olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı Ş.T.'nin, Cumartesi günü Esenyurt'ta polise ateş açan ve ardından olay yerinden kaçan kişi olduğunu da bildirdi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), zanlının İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar' listesinde yer aldığını duyurdu.

Polis, Tekirdağ'da zanlıyla ilişkili diğer kişilerin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.