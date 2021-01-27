AKP il başkanlığına adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı: Ben Erdoğan'ın hamalı olacağım!

AKP Trabzon İl Başkanlığı için adaylığını açıklamak isteyen Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya'nın düzenlediği iki toplantı da emniyet güçleri tarafından Koronavirüs kuralları ihlal edildiği gerekçesiyle basıldı. Duruma isyan eden Kaya, "Kimden korkuyorsunuz? Ben Erdoğan'ın hamalı olacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde ülke genelinde gerçekleştirilen AKP olağan kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan il teşkilatlarında da yeni adaylıklar açıklanıyor. Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya da AKP Trabzon il başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Metin Kaya, geçen yıl kasım ayında bir otelde basın toplantısı düzenleyerek il başkan adayı olduğunu açıklamak istemiş; ancak Emniyet Müdürlüğü ekipleri pandemi kurallarını ihlal ettiği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun "kapalı alanda toplantı yapılamaz" kuralına uymadığı gerekçesiyle basın toplantısı engellemişti.

Metin Kaya dün de adaylık süreciyle alakalı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlemek istedi. Bu kez de basın toplantısı valilik tarafından iptal edildi.

Bunun üzerine cemiyet önünde açıklama yapan Kaya, "Delege sayısı 500, elimde 242 delege imzası var. Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım. O olmazsa evinizden çıkmaya cesaret edemezsiniz. Ben sizin yüzünüzden yönetim listemi açıklayamıyorum. Herkesi tehdit ediyorsunuz. Erdoğan direkt veya dolaylı yoldan "Çekil demediği" sürece varım." ifadelerini kullandı.