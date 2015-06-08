AKP, il başkanları ve eski milletvekillerini de toplantıya çağırıyor

AKP kurmaylarından Mehmet Ali Şahin sonuçlarını değerlendirmek üzere AKP kurmayları arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. "Koalisyon mu, erken seçim mi sorusuna yanıt vermek için henüz erken olduğunu" söyleyen Şahin, hükümeti kurma yönündeki çalışmaların başladığını ifade etti. Şahin, çarşamba günü parti merkez kurulunun toplancağını, perşembe günü il başkanları bir sonraki hafta pazartesi günü ise milletvekilleri ise bir araya geleceklerini belirtti.

İstişare vurgusu yapan Şahin, "Halkımız müsterih olsun, AK Parti bu yeni süreçte ülkenin en güçlü partisi olarak ülke menfaatlerini mön planda tutma gayretimiz sürecektir" dedi.

Şahin, koalisyon konusunda parti içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından gerekli gçrmesi halinde AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklama yapacağını şöyledi.