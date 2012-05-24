AKP İl Başkanı Babuşcu: Arena'da rövanş aramıyoruz

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, TT Arena’da düzenlenecek İl Kongresiyle ilgili olarak, "Bizim TT Arena’da kongre yapıyor olmamıza yönelik spekülatif açıklamalar var. AK Parti hiçbir zaman rövanşist bir tutumu olmadı" dedi.

A Haber’de yayınlanan Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programına katılan AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu TT Arena’da düzenlenecek kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Babuşcu, stadın açılışındaki olaylarla kongre arasında bağ kurulmaması gerektiğini söyledi.

“Biz koskoca bir camianın provokatif bir grupla değerlendirilmesini doğru bulmadık. Gerek teşkilatımızda gerek üyelerimizde binlerce Galatasaray taraftarı var. O hadiseden sonra üzüntülerini bildirdiler. Kulüp yöneticileri üzüntüsünü bildirdi. Farklı bir değerlendirmemiz olmadı. AK Parti hiçbir zaman rövanşist bir tutumu olmadı. Bizim TT Arena’da kongre yapıyor olmamıza yönelik spekülatif açıklamalar var. Belki bu vesile ile o açıklamalara da bir cevap AK Parti teşkilatları ile Galatasaray buluşmasına da vesile olacak. Bu tür yorumlar yersiz. Maksada hizmet etmeyen. O zamanki provokatif tavır gibi provokatifler.”

CHP’nin İstanbul Belediye Başkanlığı için Aziz Yıldırım’ı aday göstereceği iddiasıyla ilgili Babuşçu “Bu açıklamalara sadece gülüyorum” dedi, Mustafa Sarıgül’ün aday gösterileceği iddiaları ile ilgili olarak ise “Karşımıza hangi aday çıkarsa hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Aziz Babuşcu, şike davası süreciyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Temmuz’dan bu tarafa şike söylemleri etrafında süren dava süreci var, taraftar, kulüp gerildi, yapılan açıklamalar tuz biber oldu. Ben bu sürecin farklı mecralara kaydırılmasını ve bunun üzerinden de birlik ve beraberliği zedeleyecek tarzda söylemleri talihsiz buluyorum. Fenerbahçe camiası büyük bir camiadır. Umarım en kısa zamanda bu süreç sükûnet bulur. Spor kardeşlik, dostluk ve barış zeminine vesile olur.”

AK Parti ile ilgili toplumdaki algının değiştiğini belirten Babuşcu, geçmişteki önyargıların kırılmaya başladığını kaydetti.

“AK Parti’ye itiraz gerekçeleri değişti. “Hayat tarzımıza müdahale edecekler” itirazlarının yerini başka şeyler aldı. Laiklik vurgusu üzerinden AK Parti karşıtlığı yok. İdeolojik tavır sürüyor. AK Parti’nin yaptıklarını hazmedememe sorunu var. Bu enteresan bir profil. Bizim burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bu önyargıyı kırabilmemiz çok zor. Bakış açısı düne nispetle bugün farklılaştı. Eskiden kapılar yüzümüze kapanırken, götürdüğümüz kahveler atılırken, seçim koordinasyon merkezimize küfredip sataşanların artık evlerine gidip konuşabiliyoruz. Yine oy vermiyorlar ama önemli olan iletişim kurabiliyoruz. Kendimizi anlatabiliyoruz.”

Başkanlık sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Babuşcu, değişikliğe destek verdi.

“Başkanlık sisteminin tartışılmasını, algılanmasını, mümkün olabilir de ortak akıl ürünü ile ortaya çıkarsa anayasaya yansımasını isterim. Rahmetli Özal’ın da tartıştığı, Türkeş’in 9 Işık’ta ortaya koyduğu bir konudur. Burada konu, ideolojik şartlanmışlığı değil Türk devlet geleneği içersinde karşılığını ve bizim açımızdan en doğru sistem olarak uygulanıp uygulanmayacağıdır. Ben doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. AK Parti içinde çatlak hesabı yapanlar hep olagelmiştir. Ama hiç böyle bir zaaf oluşmamıştır. Biz sadece başarıdan başarıya hedeflemişizdir.”